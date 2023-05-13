Финал Евровидения-2023 от имени Украины: во сколько и где сегодня смотреть самое ожидаемое музыкальное шоу года

Уже сегодня, 13 мая, в 22:00 по Киеву начнется самое ожидаемое музыкальное шоу года – Евровидение-2023, которое проводят британцы в Ливерпуле от имени Украины. Еврофаны впервые увидят выступление украинской группы TVORCHI, участников из стран "большой пятерки" и снова посмотрят номера финалистов двух полуфиналов.

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Также фанатов конкурса ждут выступления приглашенных суперзвезд из Украины и других государств. OBOZREVATEL решил напомнить, где и когда смотреть феерический гранд-финал.

Как мы писали выше, открытие финала запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Его можно будет посмотреть на следующих платформах:

Официальный Facebook-аккаунт Евровидения;

Сайт Суспільне Культура;

Сайт Суспільне Евровидение;

YouTube-канал Евровидения Украина;

YouTube-канал конкурса Евровидение;

Приложение ДІЯ.

Кроме того, OBOZREVATEL будет вести текстовую трансляцию, так что вы точно не упустите важные события.

Со всеми участниками гранд-финала можно ознакомиться по ссылке. Украинский дуэт TVORCHI, представляющий нашу страну, уже провелипервую репетицию на сцене в Ливерпуле. В их номере появились новые детали, которых раньше не видели.

Кроме того, в финале Евровидения споют и украинские звезды. Среди них: победители прошлогоднего конкурса Kalush Orchestra, группа Go_A, певица и победительница Евровидения 2016 Jamala, исполнители Тина Кароль и Верка Сердючка.

Как писал OBOZREVATEL, в этом году была изменена процедура голосования за участников. Инструкция описана в нашем материале.

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