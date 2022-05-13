Финал Евровидения-2022: стало известно, под каким номером выступит Украина и другие участники
В субботу, 14 мая, в Турине (Италия) состоится грандиозный финал международного песенного конкурса Евровидение-2022. Стало известно, что представители Украины – рэп-коллектив Kalush Orchestra – выйдут на сцену под 12-м номером.
Конкурировать украинцам придется с еще 24 финалистами из разных стран. О порядке их выступлений сообщили на официальном сайте Eurovision World.Порядок выступлений участников в финале Евровидения-2022:
1. Чехия: We Are Domi – Lights Off
2. Румыния: WRS – Llámame
3. Португалия: Маро – Saudade, saudade
4. Финляндия: The Rasmus – Jezebel
5. Швейцария: Мариус Бэр – Boys Do Cry
6. Франция: Алван и Ахез – Fulenn
7. Норвегия: Subwoolfer – Give That Wolf a Banana
8. Армения: Роза Линн – Snap
9. Италия: Mahmood и BLANCO – Brividi
10. Испания: Шанель – SloMo
11. Нидерланды: S10 – De diepte
12. Украина: Kalush Orchestra – Stefania
13. Германия: Малик Гаррис – Rockstars
14. Литва: Моника Лю – Sentimentai
15. Азербайджан: Надир Рустемли – Fade to black
16. Бельгия: Джереми Макизе – Miss You
17. Греция: Аманда Тенфиорд – Die Together
18. Исландия: Сигга, Бета и Элин – Með hækkandi sól
19. Молдова: Zdob și Zdub и Frații Advahov – Trenulețul
20. Швеция: Корнелия Джейкобс – Hold Me Closer
21. Австралия: Шелдон Райли – Not the Same
22. Великобритания: Сэм Райдер – Space Man
23. Польша: Охман – River
24. Сербия: Констракта – In Corpore Sano
25. Эстония: Стефан – Hope
Напомним, что список из 25 финалистов сформировался по результатам первого и второго полуфиналов. Из каждого в следующий тур прошли по 10 конкурсантов, остальные 5 – представители стран-основательниц Евровидения и спонсоры (Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция).
С прогнозами букмекеров касательно претендентов на победу можно ознакомиться в нашем материале.
Как прошел первый полуфинал Евровидения-2022 10 мая – читайте по ссылке. Как прошел второй (12 мая) – узнайте тут.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, где и когда смотреть финал песенного конкурса, а также как проголосовать за своего фаворита. Подробности в нашем материале.