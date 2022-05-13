Финал Евровидения-2022: стало известно, под каким номером выступит Украина и другие участники

В субботу, 14 мая, в Турине (Италия) состоится грандиозный финал международного песенного конкурса Евровидение-2022. Стало известно, что представители Украины – рэп-коллектив Kalush Orchestra – выйдут на сцену под 12-м номером.

Конкурировать украинцам придется с еще 24 финалистами из разных стран. О порядке их выступлений сообщили на официальном сайте Eurovision World.

1. Чехия: We Are Domi – Lights Off

2. Румыния: WRS – Llámame

3. Португалия: Маро – Saudade, saudade

4. Финляндия: The Rasmus – Jezebel

5. Швейцария: Мариус Бэр – Boys Do Cry

6. Франция: Алван и Ахез – Fulenn

7. Норвегия: Subwoolfer – Give That Wolf a Banana

8. Армения: Роза Линн – Snap

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9. Италия: Mahmood и BLANCO – Brividi

10. Испания: Шанель – SloMo

11. Нидерланды: S10 – De diepte

12. Украина: Kalush Orchestra – Stefania

13. Германия: Малик Гаррис – Rockstars

14. Литва: Моника Лю – Sentimentai

15. Азербайджан: Надир Рустемли – Fade to black

16. Бельгия: Джереми Макизе – Miss You

17. Греция: Аманда Тенфиорд – Die Together

18. Исландия: Сигга, Бета и Элин – Með hækkandi sól

19. Молдова: Zdob și Zdub и Frații Advahov – Trenulețul

20. Швеция: Корнелия Джейкобс – Hold Me Closer

21. Австралия: Шелдон Райли – Not the Same

22. Великобритания: Сэм Райдер – Space Man

23. Польша: Охман – River

24. Сербия: Констракта – In Corpore Sano

25. Эстония: Стефан – Hope

Напомним, что список из 25 финалистов сформировался по результатам первого и второго полуфиналов. Из каждого в следующий тур прошли по 10 конкурсантов, остальные 5 – представители стран-основательниц Евровидения и спонсоры (Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция).

С прогнозами букмекеров касательно претендентов на победу можно ознакомиться в нашем материале.

Как прошел первый полуфинал Евровидения-2022 10 мая – читайте по ссылке. Как прошел второй (12 мая) – узнайте тут.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, где и когда смотреть финал песенного конкурса, а также как проголосовать за своего фаворита. Подробности в нашем материале.