Букмекеры изменили ставки после двух полуфиналов Евровидения. Таблица

10 и 12 мая в Турине (Италия) состоялись первый и второй полуфиналы Евровидения-2022. По результатам зрительского голосования и оценивания от профессионального жюри сформировался список из 25 финалистов. Проанализировав ситуацию, букмекеры несколько изменили свои прогнозы касательно фаворитов перед финалом, который запланирован на 14 мая.

Украинский рэп-коллектив Kalush Orchestra, к счастью, остается несменным лидером в рейтинге аналитиков. Эксперты сулят Украине 57% победы. Этот коэффициент стремительно растет – еще 10 мая он был равен 48%. Соответствующая статистика опубликована на официальном сайте Eurovision World.

"Серебро", по прогнозам букмекеров, в этом году заберет Великобритания. На успех популярного блогера-певца Сэма Райдера ставят 11%. Можно предположить, что у обаятельного британца будет большая поддержка от зрителей, поскольку он очень известен среди пользователей сети благодаря своим каверам на мировые хиты.

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Менее удачливыми можно назвать представителей Италии – дуэт Mahmood и BLANCO. Музыкантам прогнозировали победу перед началом европейского турне и старта репетиций в Турине. Вскоре букмекеры сместили итальянцев на второе место, а потом и на третье, отдав предпочтение Сэму Райдеру. Однако после результатов второго полуфинала былые фавориты и вовсе вылетели из тройки лидеров. Теперь они находятся на четвертом месте в списке аналитиков с 8% шансов на "золото".

Подвинуть Италию удалось представительнице Швеции – 30-летней певице Cornelia Jakobs. Вокалистка неожиданно ворвалась на третье место после выступления во втором полуфинале.

Следом за Швецией идет Испания, а закрывает пятерку лидеров Польша.

Ранее OBOZREVATEL вел текстовую онлайн-трансляцию второго полуфинала Евровидения-2022. Все подробности, фотографии и видео с выступлений – смотрите в нашем материале.