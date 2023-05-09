Alyosha выступила в полуфинале Евровидения-2023 под звук воздушной тревоги. Фото и видео

Известная украинская певица Alyosha выступила в первом полуфинале Евровидения-2023 в Ливерпуле. Компанию на сцене ей составила британская коллега Rebecca Ferguson. В дуэте они исполнили композицию Ordinary World культовой британской поп-рок-группы Duran Duran, а номер посвятили войне в Украине.

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Так, выступление стало перформансом, который рассказал об украинских женщинах и детях, которые были вынуждены покинуть родной дом из-за полномасштабного вторжения. Об этом OBOZREVATEL стало известно во время просмотра прямого эфира.

И сама Alyosha, как известно, сейчас с тремя детьми живет вдали от дома, поскольку боится подвергать малышей опасности.

Номеру дали название "Ласкаво просимо до нас додому". Когда на сцену вышла украинская артистка, в зале раздался звук воздушной тревоги. Сирена умолкла, а Alyosha начала петь.

В это время позади ее на огромных экранах показывали сообщения от украинок, которые разбросаны по всему миру и мечтают поскорее вернуться домой.

В зале выступление украинки и британки встретили овациями.

Отметим, OBOZREVATEL вел текстовую онлайн-трансляцию первого полуфинала. Следите за всеми ключевыми моментами с нами.

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