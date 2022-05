Российский журнал Elle исправил позорный ляп о визите Анджелины Джоли во Львов. И даже перестарался

Российский модный журнал Elle Russia, который раскритиковали из-за позорной статьи о приехавшей в Украину голливудской звезде Анджелине Джоли, после шквала хейта отредактировал материал. Теперь вместо "где-то поблизости от России" авторы четко указали, что актриса посетила Львов.

Уточнение появилось и в заглавии, и в самом тексте новости. С обновленной статьей можно ознакомиться на сайте глянца (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

До 2 апреля на онлайн-ресурне был размещен материал под названием "Анджелина Джоли с рюкзаком и в тренировочных штанах заказывает кофе где-то поблизости. Актриса приехала в Восточную Европу со специальной миссией ООН".

Однако уже сейчас он называется "Анджелина Джоли с рюкзаком и в тренировочных штанах заказывает кофе в городе Львов. Актриса приехала в Украину со специальной миссией ООН".

Стоит также добавить, что сразу после публикации со словом "Украина", как это привыкли делать в пропагандистских СМИ, авторы использовали предлог "на". В отредактированной версии Джоли приехала именно в Украину.

Интересно, что в статье не была изменена информация о том, что звезда планировала тайно встретиться с украинцами, а местные власти хотели ее приезд скрыть.

Вероятно, причиной редакции новости стали массовые жалобы и критика украинцев, которые начали исправлять информацию в комментариях и шутить над тем, что цензура в РФ запрещает журналистам использовать в своих изданиях названия украинских городов.

К примеру, скандальный пост в Facebook Elle Russia за три дня собрал около 3,5 тысяч комментариев, среди которых много негативных сообщений.

"В Украину она приехала, в Украину. Учите название стран, слабые безвольные представители страны-агрессора", "Обс*раются от страха даже при упоминании Украины", "Позор вам, боитесь сказать правду", – говорится в комментариях.

Напомним, 30 апреля журналистка OBOZREVATEL Майя Подгородецкая поделилась видеозаписью, на которой Джоли заходит в кафе во Львове. Знаменитость была очень приветлива и не скрывалась от украинцев.

Впоследствии стало известно, что на львовском железнодорожном вокзале, где актриса общалась с горожанами, ее застала воздушная тревога. Звезде пришлось бежать в укрытие.

Как сообщал OBOZREVATEL, Анджелина Джоли посетила город Борислав, где встретилась с украинскими детьми-беженцами. Их эвакуировали во Львовскую область из Луганской.

