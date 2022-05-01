'На России запретили слово Украина?' Журнал Elle Russia оскандалился статьей о Джоли во Львове

Российский глянец Elle Russia попал в скандал, выбрав сомнительное название для статьи о визите голливудской актрисы и посла ООН Анджелины Джоли во Львов. Редакторы-путинисты, вероятно, побоялись названия города Льва, поэтому написали, что звезда решила выпить кофе "где-то поблизости" России.

Кроме этого, в материале говорилось, что якобы украинские власти хотели сохранить в тайне приезд актрисы, однако "чашка кофе" разрушила их планы. Прочитав статью, украинцы в Facebook издания предположили, что редакторам запретили использовать слово "Украина" (чтобы посмотреть фото, доскролльте к концу страницы).

Авторы не указали, куда именно приехала знаменитость в заголовке, однако эту информацию все же добавили в текст новости.

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"Анджелина Джоли с рюкзаком и в тренировочных штанах заказывает кофе где-то поблизости. Актриса приехала в Восточную Европу со специальной миссией ООН", – написали они.

Стоит добавить, что официальный представитель ООН Мэтт Солтмарш ранее заявил: "Анджелина Джоли приехала в Украину по личной инициативе, и Организация Объединенных Наций не имеет никакого отношения к этому визиту".

Однако редакторы Elle Russia написали, что звезда не просто приехала пообщаться с беженцами, волонтерами и пострадавшими, а хотела сохранить визит в тайне.

По версии авторов, звезду выдал поход в кафе, где она попала на глаза горожанам и этим "рассекретила" себя.

Украинцев рассмешил страх российских журналистов перед словом "Украина" в заголовке, поэтому они выразили свое недовольство в комментариях.

"А что так в Восточную Европу? На России запретили слово Украина?" "Львов. Украина. Не благодарите", "Мастера заголовков. Такая секретная миссия, что вы даже страну не указали", "Серьезно? Слова Украина, Львов уже тоже запретили?" "Даже язык не возвращается произнести слово Украина", – говорится в сообщениях.

Напомним, накануне журналистка OBOZREVATEL Майя Подгородецкая поделилась видеозаписью, на которой Джоли заходит в кафе во Львове. Знаменитость была очень приветлива и не скрывалась от украинцев.

Впоследствии стало известно, что на львовском железнодорожном вокзале, где актриса общалась с горожанами, ее застала воздушная тревога. Звезде пришлось бежать в укрытие, что попало на видео.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Анджелина Джоли из-за приезда во Львов получила "роль" героини уморительных мемов. Украинские юмористы создают добрые и забавные картинки с актрисой, которые становятся вирусными в сети. Самые удачные из них, по мнению нашей редакции, можно посмотреть тут.