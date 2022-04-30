Журналистка показала Анджелину Джоли во львовском кафе. Видео

Украинская журналистка Майя Подгородецкая поделилась видеозаписью, на которой голливудская актриса Анджелина Джоли заходит в кафе во Львове. По ее словам, она не ожидала увидеть звезду в таком месте.

"Ничего особенного. Просто Львов. Просто зашла выпить кофе. Просто Анжелина Джоли. Просто Украину поддерживает весь мир", – написала Подгородецкая на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

В комментариях к сообщению журналистка указала, что Джоли сопровождала охрана, а еще она "до чертиков красивая".

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Это событие также прокомментировал фронтмен группы Karta Svitu Иван Марунич, опубликовав фото из Джоли и добавив "Однажды малыш в наушниках узнает про это событие".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Анджелина Джоли призвала остановить войну и показала фото детей из Украины, когда они были эвакуированы из Ирпеня (Киевская область) и отметила, что без прекращения войны дети заплатят самую высокую цену.