Анджелина Джоли поддержала маленьких украинцев в учебно-реабилитационном центре на Львовщине. Фото

В воскресенье, 1 мая, голливудская актриса и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли продолжила свой визит во Львовскую область. Она приехала в город Борислав, где встретилась с украинскими детьми-беженцами.

Их эвакуировали на Львовщину из Луганской области, спасая от войны, развязанной Россией. Об этом сообщили на странице учебно-реабилитационного центра "Гармония" в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца.

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В сообщении сказано, что Джоли пообщалась с маленькими переселенцами, прибыв к ним на встречу с хорошим настроением. Она также привезла детям подарки.

Кинозвезда смогла расположить к себе и малышей, и детей более старшего возраста. Они обнимались, а также собрались для общей фотографии.

Напомним, что Анджелина Джоли прибыла в Украину 30 апреля. Актриса зашла в одну из кофеен во Львове, а также пообщалась с украинцами на центральном вокзале города.

Джоли была вынуждена бежать в убежище из-за угрозы ракетного удара. Когда кинозвезда была на вокзале, началась воздушная тревога.

Как сообщал OBOZREVATEL, советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что приезд Анджелины Джоли во Львов может оказать мощное влияние на дальнейшую поддержку Украины со стороны США. Американская звезда имеет очень большой авторитет для всех своих сограждан.