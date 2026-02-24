'Родителей, которые общаются на русском, считаю убийцами'. Дмитрий Рыбалевский – об отказе играть военных, пророчестве Ступки и четырех детях

Дмитрий Рыбалевский – уже почти 20 лет актер столичного Театра Франко, где играет в громких постановках "Кориолан", "Мария Стюарт", "Лимеривна", "Украденное счастье", "Арлезианка". Зрители знают его по киноработам "Художник", "Дикое поле", "Табун", "Курс счастливой жизни", "Толока" и других.

Мы договорились с Дмитрием об интервью накануне премьеры четырехсерийной военной драмы "Живой", которая выйдет на телеканале "2+2" уже сегодня, 24 февраля. Это история спасения командира батальона спецподразделения ГУР Руслана Финчука, который был ранен и оказался в тылу врага. Трое суток ползком добирался до своих.

– Лента "Живой" основана на реальных событиях. Как вы погружались в роль и готовились, чтобы передать правду своего героя?

– На самом деле здесь интересная история относительно моего участия. В самом начале полномасштабного вторжения я категорически отказался играть военных. Не считал правильным для себя как для актера, который не служит, воплощать образы воинов. Но потом произошел один случай. Мой друг, известный военный, очень просил меня принять участие в клипе его друзей из группы "Мотанка". Ответил категорически: "Нет, брат, военных не играю". Он же сказал одну фразу: "Я военный – это моя работа, ты актер – это твоя работа. Что ты себе бигуди накрутил? Выполняй свою работу". Эти слова запали мне в душу, и я согласился.

Однако после этого все равно не чувствовал настоящего порыва играть военных в это бурное время. Позже, работая с психотерапевтом, снова получил похожее по смыслу осознание. Она сказала мне: "Дмитрий, это ваша работа. Вы себе что-то накрутили – просто делайте то, что должны делать". И когда мне предложили роль в "Живом", вспомнил эти разговоры: если это моя работа, если нужен для воплощения этого героя – почему нет? Так и случилось: согласился.

Почему зритель не должен пропустить это кино? Мы ежедневно видим много чего о войне. Но эта лента отличается – здесь прежде всего человеческая история, которая основана на реальных событиях. Это история бойца ГУРовского подразделения, который вышел из окружения. Каждый зритель сможет найти в ней что-то свое, отклик на собственные переживания. В наше время о таких историях нужно говорить с экранов. Часто слышим, что искусство якобы не ко времени. Я считаю: искусство всегда актуально. Оно одновременно и развлекает, и заставляет людей задавать себе вопросы, думать, анализировать. Именно поэтому советую: смотрите это кино.

– Осенью прошлого года вышел еще один интересный сериал – "Художник", в котором вы сыграли главную роль. Об этом проекте впервые узнала от Остапа Ступки на кинофестивале "Молодость", когда интересовалась, где он сейчас снимается. Был в восторге: "Работаем над шпионским триллером по очень интересному сценарию".

– Мне тоже сразу понравился сам сценарий. Собралась хорошая команда, мы создали интересный сериал. К сожалению, он не "залетел" так, как, например, "Тихая Нава" на "КиевстарТБ". Сегодня стриминговые платформы часто пользуются большим спросом, чем традиционные телеканалы. Когда после выхода "Тихой Навы" зрители начали активно делиться впечатлениями, я чуть ли не под каждым постом в соцсетях ненавязчиво предлагал: "А посмотрите еще "Художник". Постепенно у меня сформировалась своеобразная армия поклонников, которые теперь сами советуют сериал. Это очень радует.

– В следующем году исполнится 20 лет, как вы служите в столичном Театре Франко. Это много?

– Ну как вам сказать? В жизни актера бывают разные периоды. По сути, я и люблю, и ненавижу театр – потому что между любовью и ненавистью, как известно, один шаг (улыбается). Что-то мне не нравится, другое – наоборот, очень нравится. Что-то уже стало устоявшимся таким. Если быть точным – на самом деле я в Театре Франко уже 26 лет, а не 20. Начинал как монтажник, когда не прошел на театральный факультет. Поработал там сезон, в следующем году поступил, но все равно продолжал ходить в театр.

Я до сих пор помню, например, всю техническую "кухню" спектакля "Кин IV" – кто за что отвечает, какой штанкет (перекладина, которая используется для крепления декораций, освещения, занавесов. – Ред.) куда идет, как работает механика сцены. Это полезное знание для актера. Иногда у нас бывало такое, что шла репетиция спектакля... Боже, что это мы делали? А, "Фауста". Еще Сильвестрович был жив (многолетний руководитель Театра Франко Богдан Ступка. – Ред.). Шла репетиция, а монтировщика на сцене в нужный момент не было. Я побежал, сам поднял падугу (подвесная часть занавеса или декорации. – Ред.), потому что знаю, как это. Точно могу сказать: я человек театра.

– Расскажите, как вы вспоминаете Богдана Ступку – многолетнего руководителя Театра Франко?

– С большой любовью. Я же пять лет ждал, чтобы попасть в театр как актер. Постоянно приходил в театр, все же меня там знали. При случае задолбал Сильвестровича, чтобы меня послушал. И вот, как сейчас помню – 28 января, День нашего театра. Он назначает прослушивание. Голоса комиссии разделились ровно пополам: шесть – "за", шесть – "против". Последним должен был сказать он. И его "да". Что тогда почувствовал? Невероятное "наконец-то". Потому что я ему уже говорил: готов работать здесь без зарплаты.

И дальше, очень быстро, у меня уже была первая главная роль. И даже когда уже стал официально актером театра, продолжал ходить чуть ли не на все спектакли. Однажды, кажется, была "Наталка Полтавка", спускается в зрительный зал Сильвестрович: "Что ты здесь делаешь?". Твоя репетиция уже давно закончилась, иди домой. "Да нет", – говорю. Он: "Сколько тебе лет? Твое придет в 32, как у меня". "Столько ждать?!" – "Имей терпение, Дима".

– И это предсказание сбылось?

– Да. Мне предложили главную роль в спектакле "Слава героям", где мы играем вместе с Алексеем Гнатковским. И вот тогда все и "выстрелило". Мне было чуть за тридцать. И я до сих пор думаю: как Сильвестрович это угадал? Между нами была особая связь – какой-то внутренний коннект, понимание без лишних слов. Мне кажется, он меня любил – по-отечески, требовательно, но тепло. С Остапом Ступкой мы до сих пор остаемся близкими друзьями. Я уже рассказывал одну историю в каком-то интервью. Когда-то у нас были длительные гастроли по Украине со спектаклем "Лев и львица". Последней точкой был Симферополь. Нас поселили в прекрасном отеле с частным садом. Утро, тишина, я сижу на лавочке с кофе, курю. И выходит Сильвестрович.

Тогда я еще не знал, что он тяжело болеет – держал это в себе, почти никому не открывался. Он садится рядом, достает длинную сигарету – он такие тоненькие курил. Я подкурил, молчим. И он вдруг очень внимательно смотрит на меня и говорит: "Дима, а ты не против, если после меня придет Стас?" (режиссер Стас Моисеев после смерти Богдана Ступки возглавил Театр Франко. – Ред.) Я ответил: "Да нет, Сильвестрович". Он: "Ну тогда хорошо". Впоследствии не раз мысленно возвращался к тому разговору. Почему он спросил именно у меня? Лишь позже понял: это было проявление доверия, внутреннее родство. Он умел быть строгим: когда я что-то чудил – становился Рыбалевским. А когда все складывалось хорошо – Дмитриком.

– Интересно, что, на ваш взгляд, обязательно стоит посмотреть в Театре Франко из современного репертуара?

– Я бы посоветовал спектакль "Наш класс" – это относительно новая работа, премьера состоялась осенью прошлого года. Смотрел ее уже дважды – там есть сцены, во время которых просто невозможно сдержать слезы. Я плакал. К слову, в этой постановке задействована моя жена, Анастасия Чумаченко.

– Вы упомянули о своей Насте. Как ей удалось, имея насыщенную актерскую карьеру, родить вам четверых детей? Ведь декрет – это всегда пауза, выпадение из процесса, а потом возвращение фактически с нуля.

– Считаю, что мне просто невероятно повезло с женой. Настя – фантастическая. После каждых родов проходил буквально месяц – и она возвращалась в работу. Когда родился наш Макар – крайний ребенок, через месяц у нее уже были гастроли в четырех городах. Кто оставался с детьми? У нас нет нянь – я. Иногда помогает папа Насти – Анатолий Чумаченко, мой тесть – тоже актер. Сейчас дети уже подросли, самостоятельные.

Самому младшему уже семь, и он, кстати, самый активный из всех. Убежден, что детей нужно с детства приучать к самостоятельности. Потому что сегодня совсем другое поколение – быстрых удовольствий, готовых решений. Я люблю готовить для детей – для меня это своеобразная медитация. Интересно, что мой тесть тоже прекрасно готовит, у него даже есть специальное образование – получил еще до театрального вуза. У меня же этот навык появился с двенадцати лет, когда папа ушел из семьи.

– Думали ли вы, когда женились, что будете иметь столько детей? И я так понимаю, когда вы говорите "крайний ребенок", то точку в этом процессе не ставите?

– Да нет, "крайний" – это просто модное слово (смеется). Если честно, мы, конечно, не планировали, что их будет четверо. Я вообще убежден: каждый ребенок – это отдельная вселенная. Они все очень разные. Самый маленький, Макар, мне кажется, будет актером. Хотя он это отрицает – говорит, что будет заниматься разработкой игр. Возможно, это просто этап. Но у него невероятная языковая интуиция: он оперирует словами и оборотами так, как иногда не могут и старшие. Порой я сам удивляюсь, как он строит фразы. И у него почти нет паузы в ответах – мыслит быстро и творчески. Далее – Марта, наш нежный цветочек. Единственный человек, который может из меня вить веревки.

Марк – это вообще отдельная планета. Иногда складывается впечатление, что он случайно приземлился в нашу семью из какого-то другого измерения. У него свой внутренний мир, свой темп, свой биоритм. Нам – особенно мне – еще надо учиться не реагировать слишком импульсивно. Мы с Настей люди эмоциональные, экспрессивные, актеры. Иногда не хватает терпения, чтобы не сорваться. А потом себя коришь. Но родительство – это постоянное обучение. И старшая – Марго. Это мозг нашей "корпорации". Она знает несколько языков, мечтает поступить и в Нью-Йорк, и в Париж. Она еще заканчивает школу, но уже работает.

– Я вот прочитала в Википедии о вас такое: "В кинематографе занял позицию не предлагать себя на кастингах. На съемочную площадку попадает по приглашению тех, кто видел его театральные работы. Отказывается от ролей, которые лишены собственной истории и эксплуатируют только визуальные штампы". Как вам живется с такой позицией? Деньги – неважны?

– Деньги важны, конечно. Тем более, когда у тебя четверо детей – это обучение, кружки, подготовки, быт. Плюс мы постоянно донатим – и это тоже сознательная часть нашего бюджета. Но в то же время не могу работать в проекте, который не откликается. Если это каторга – это уже не искусство. Я все, что делаю, стараюсь делать с любовью. Если материал интересен, если есть живая история, тогда готов прислать самопробу. Если нет – сразу отказываюсь. Чего не хватает нашему кинематографу? Возможно, стабильного финансирования и системности. Но в то же время появляются очень достойные вещи. Мне понравились "Тихая Нава", "Пряча бывшую", "Пограничники". Впечатление произвел сериал "Здесь и сейчас". Очень хочу поработать с режиссером Владимиром Янощуком – его "Поезд" мне близок по тональности.

На днях начал смотреть "Дело НБР" – несколько серий "проглотил": качественно сделано, достойная картинка. Нам нужно поддерживать свое. Если не будем продвигать собственный продукт, всегда найдется альтернатива. Зритель пойдет и откроет какой-то сериал на YouTube или на пиратской платформе и будет смотреть российское кино – просто потому, что оно доступно, и алгоритмы его постоянно подсовывают. Я сейчас откровенно поражен: на пятый год полномасштабной войны так много молодежи до сих пор разговаривает на русском. Меня это реально возмущает. Понятно, юность – это бунт, поиск себя. Но какое это может быть бунтарство на таком примитивном уровне? И родителей, которые общаются со своими детьми на русском, считаю убийцами.

– К слову, режиссер Давид Петросян в интервью нашему изданию поделился историей: "Стоял в очереди в магазине, рядом отец с маленькой дочкой, ей, наверное, 5-6 лет, такая милая. Продавщица спрашивает: "Как тебя зовут?" А она отвечает: "Девочка". Папа, обращаясь по-русски, уточняет: "А зовут-то тебя как?" А вы можете сделать замечание, если видите такое где-то в публичном месте?

– Мои дети реагируют. Помню, несколько лет назад, когда мы стояли на светофоре, люди рядом разговаривали на русском. Макар так на них посмотрел, а потом тихонько мне: "Москали". А еще был случай в парке на Подоле, когда к нам подходили люди и говорили: "Ваши дети слишком радикальные". Мы спрашиваем: "В чем их радикальность?" А в ответ: "Они называют наших детей "москалями". Ну так это ваша ответственность! Вы не разговариваете на украинском, не передаете детям язык, не формируете будущее своего ребенка, своего государства. И именно это меня удивляет и одновременно злит.

– Накануне очередного 24 февраля как вы вспоминаете период, когда в начале полномасштабной войны пришлось вывезти детей за границу, а потом ждать дня, когда вернетесь домой?

– Это было сложное время. Осознание того, что твоей жизни, как ты ее знал, больше не существует: ни привычной работы, ни стабильности, все надо строить заново – и для себя, и для детей. Мы около месяца жили в Польше, в обустроенной гримерке Шекспировского театра. Там я однажды вышел на сцену и читал монологи из спектакля Театра Франко "Кориолан" по Шекспиру, где исполнял главную роль. После этого перебрались в Италию. На месте оказалось, что условий для жизни почти нет – должны были жить в приютах. Там мы прошли через все: у детей появились вши, в кроватях водились клопы, потому что дома были старые. Я вот даже сейчас смотрю на свои ноги – извините за такую деталь – и до сих пор вижу шрамы. Впоследствии вокруг городка, где мы жили, разгорелся большой пожар. Финансовой поддержки почти не было, иногда получали какую-то еду. Жили за счет "подушки" – денег, которые заработал во время съемок в сериале "Табун".

Я постоянно искал работу по специальности. И однажды в Тоскане познакомился с известным итальянским актером Джакомо Москато. У них он – как наш Алексей Гнатковский на Прикарпатье, мой хороший друг. И в первый же вечер у меня возникла идея сделать с Джакомо какую-то колабу. Через несколько дней мы встретились, обсудили идеи, и ему все понравилось. Так родился наш перформанс. Мы использовали стихи Шевченко, которые я очень люблю, а еще я нашел дневники из Мариуполя. Перевели их, добавили музыки, сложили все в логическую структуру и отправились по Тоскане с гастролями. Итальянцы подходили после спектаклей и плакали. Признавались, что даже не знали, что происходит в Украине. Телевидение показывало преимущественно российскую пропаганду. И говорили, что даже не нужно было, чтобы Джакомо дублировал текст на итальянский для зрителей.

Искусство работало без лишних объяснений. Я помню финал одного из спектаклей: читаю последний монолог – "Мне все равно, буду ли я жить в Украине или нет" – и не могу сдержать слез. Разрыдался... Все время чувствовал, что мы обязательно вернемся. И когда представилась возможность – мы были в Киеве. Но я счастлив, что встретил там людей, с которыми до сих пор поддерживаю теплые отношения.

