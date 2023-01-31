Звезда ''Квартала'' от имени Тищенко записал оправдание за ''командировку'' в Таиланд: мне дали позывной ''Котлета''

Популярный украинский комик, актер студии "Квартал 95" Юрий Великий выбрал новую злободневную тему для своей шутливой пародии – "командировка" нардепа, исключенного из фракции "Слуга народа", Николая Тищенко в Таиланд. На днях прогремела громкая история об отдыхе эпатажного политика на курорте, за что в своем новом юмористическом видео и решил "оправдаться" комик от имени скандалиста.

Видео дня

На фоне роскошной гостиницы, пальм и бассейна Юрий Великий в образе Тищенко попытался в шутку доказать украинцам, что они неверно поняли цель его поездки. За сутки пародия собрала почти миллион просмотров на YouTube (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Здравствуйте, мы из Таиланда. Ой! Добрый вечер, мы из Украины. Просто когда у вас там вечер, у нас – день. Я, народный депутат Украины Николай Тищенко на позывной "Котлета" или "Meatball" – кому как удобнее – хочу прояснить ситуацию. Здесь кое-кто разгоняет измену, вроде бы я бежал из страны. Это бред. Я сейчас нахожусь в стране Таиланд и никуда убегать не собирался", – начал свою речь Юрий Великий.

В образе нардепа он рассказал, что в Таиланд его из Украины "послали с большой миссией, а теперь продолжают посылать, но почему-то уже без миссии". Юморист пошутил, что украинцам легко осуждать его "титанический труд" и встречи на шезлонгах с украинским сообществом, в то время как они живут без света и прячутся от ракетных обстрелов.

"Ко мне люди обращаются с очень важными вопросами, среди которых такие серьезные, как: "Зачем ты сюда приехал? Ну, хорошо приехал, зачем ты нас сюда пригласил? И какого черта мы должны платить за твои коктейли, если здесь аll inclusive?" И эти вопросы кто-то должен решать", – пожаловался "Тищенко".

Герой пародии рассказал, что в 3 часа ночи в отеле популяризирует украинскую музыку, ведет переговоры с королевской семьей и рассказывает о культуре Украины.

Он также добавил, что украинцам нужно уважать работу лидера партии "Батьківщина" Юлии Тимошенко, которая в разгар полномасштабной войны с Россией улетела на отдых в Дубай (ОАЭ). "Тищенко" объяснил, что его коллега на позывной "Бабуля" не отдыхает, а руководит подразделениями территориальной обороны в Дубае.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Юрий Великий посмеялся над Александром Лукашенко, который опозорился сравнением военных аптечек НАТО и Беларуси. Украинец в новой пародии показал, что собрал для своих военных диктатор.

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