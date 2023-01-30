''Планы на будущее разрушила война'': в боях за Украину погиб 22-летний защитник из Херсонщины

В боях за независимость Украины погиб уроженец Херсонской области Анатолий Лапутин. Защитнику нашего государства было всего 22 года.

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Об этом сообщила Херсонская областная военная администрация. Лапутин родился и жил в селе Гладковка Голопристанской общины.

К сожалению, планам на будущее молодого украинца не суждено было осуществиться, поскольку их разрушила жестокая и захватническая война, которую начала Россия против нашего государства.

Анатолий с болью воспринимал страшные события на фронте и оккупированных территориях. Именно поэтому при первой же возможности в ноябре 2022 года он добровольно вступил в ряды Вооруженных сил Украины.

"26 января 2023 года жизнь мужественного Защитника Украины оборвалась из-за напавших на нашу Родину рашистов. Воину было всего 22 года. Вечная память и уважение Герою!" – указали в Херсонской ОВА.

Напомним, в боях с российскими оккупантами погиб одесский журналист, писатель и ресторатор Игорь Терехин. Он защищал Украину от неприятеля с первых дней вторжения РФ.

Также погиб украинец Руслан Обломов (позывной Русик), который вместе с белорусскими добровольцами воевал с оккупантами на фронте. Защитник Украины был родом из Житомира.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 января в районе Соледара погибли харьковские альпинисты Александр Заколодный и Григорий Григорьев. 35-летние защитники дружили до полномасштабной войны и в один день отдали жизнь за Украину.

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