Звезда "Квартала 95" в образе вдовы оккупанта похвасталась "гробовыми" подарками за смерть мужа
Актер юмористической студии "Квартал 95" Юрий Великий примерил на себя образ пресловутой вдовы российского оккупанта, хваставшейся "гробовой" шубой. Поскольку широкой публике накануне стало известно, что "подарки" у женщин забрали, комик решил пофантазировать, как происходили съемки пропагандистских роликов.
Пародия за 12 часов набрала на YouTube Великого более 500 тысяч просмотров. На видео он позировал с шубой, якобы полученной от россиян (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
"Мы сегодня получили неожиданно такую помощь. Очень приятно, очень благодарны, что местные власти о нас не забывают и в трудную минуту готовы протянуть шубу помощи. Мы благодарим организацию КВН – "Комитет вдов Новороссии" – за поддержку. Мой муж Валентин, или, как я его ласково называла, Валенок, в жизни бы мне не приобрел такую шубу", – начал Великий.
Уже в следующем кадре "вдова" позировала с пуховиком, поскольку "организаторы все перепутали", а шубы выдали только женщинам, потерявшим двух мужей на войне.
Впрочем, и куртку главной героини пародии не оставили. Она якобы была предназначена для других вдов, поэтому лирической героини пародии выдали свитер.
"Мы очень благодарны даже за такой роскошный подарок. Хочу поблагодарить ФСБ – Федерацию семей Бомбасса – за такую неожиданную поддержку. Конечно, свитер – не "Лада Калина", на нем далеко не поедешь, но в этом и плюс. Машину нужно заправлять, а свитер заправлять не нужно. Он не такой теплый, как куртка, но и не такой холодный, как мой бывший муж Валентин", – резюмировала "вдова".
В конце она уже благодарила за пару носков, которые ей выдали вместо свитера. Конечно, и в таком "подарке" комик нашел подтекст. По его словам, носки – символ того, что вдова и оккупант остались парой, просто Валентин, "как и второй носок, непонятно где валяется".
Ранее OBOZREVATEL писал, что Юрий Великий от имени скандального экснардепа Тищенко записал оправдание за отдых в Таиланде. На фоне роскошной гостиницы, пальм и бассейна комик в образе политика попытался в шутку доказать украинцам, что они неправильно поняли цель его поездки.
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