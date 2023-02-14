Шубы забрали и у настоящих, и у массовки: появились подробности съемок с вдовами ликвидированных оккупантов. Фото

Фарс российских пропагандистов с шубами для вдов оккупантов получил продолжение. Как выяснилось, в постановке участвовали и настоящие вдовы, и подставные. Но шубы забрали после съемки у всех.

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Одна из женщин, снимавшаяся в скандальном видео, откровенно рассказала российскому СМИ, что она не является вдовой ликвидированного оккупанта. Ее просто попросили сняться и пообещали оставить шубу.

По ее словам, руководили всем процессом трое – соратник террориста Игоря Гиркина Евгений Скрипник, жена Гиркина Мирослава Регинская, а также некая Ольга Васильева.

Основным организатором был Скрипник. Он также является автором акции с раздачей вдовам по 10 тысяч рублей, ради которых женщин заставляли сниматься в своеобразном фотоотчете.

"Они часто собирают деньги у обычных граждан и передают якобы вдовам и матерям бойцов и все такое, но на самом деле они далеко не все передают по назначению. Знаю, что бойцам передавали амуницию, а потом забрали обратно, но потом говорили, что это совсем не бойцы". были, а как актеры… Мне стыдно это говорить, но я в этом случае тоже была привлечена, ведь я не вдова, меня просто попросили сняться, мол, за это шубу дадут… Но когда и шубу отобрали, и ролик в интернет выложили, я была шокирована. Мне еще такое, но там были настоящие вдовы, я двоих лично знаю – мужчины погибли на войне. Вы дарите шубы, а после видео забираете, ну не по-человечески же, да? Меня Бог наказал за мою вину, вы понимаете, как я смотрю мужу в глаза?" – рассказала одна из участниц съемок.

Еще одна женщина рассказала, что ей звонили из какого-то салона, который дал шубы, и извинялись за инцидент, поскольку "не думали, что Мирослава (жена Гиркина) может так поступить".

"Если бы знала, что так все будет, ни за что в жизни не снималась бы в том видео. Эти подонки – им все равно. Очень обидно мне за женщин", – сказала она.

Она также предположила, что Гиркин лично в этом участвовал, поскольку женщинам говорили и его благодарить во время съемки. Но одна из женщин начала возмущаться в ответ на такую просьбу, заявив, что ее муж погиб именно из-за Стрелкова.

Как сообщал OBOZREVATEL, вдовы и матери ликвидированных оккупантов из "ДНР" получили шубы вместо погибших мужчин.

Позже одна из вдов оккупантов рассказала, что после съемок видео шубы у них забрали.

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