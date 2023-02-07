''Удачный обмен'': в сети показали, как вдовы оккупантов радуются ''гробовым'' шубам

Женщинам, потерявшим мужей на войне в Украине в составе российской армии, москвичи начали дарить шубы. Вдовы оккупантов даже не пытаются скрыть свою радость от таких "гробовых" от общества.

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На это обратил внимание украинский ведущий Алексей Дурнев в своем Telegram-канале "Боже, яке кончене". А комментаторы из Украины заявили: они не удивлены, что вдовы захватчиков решили, что шуба вместо мужа – это хороший обмен (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Первое фото с шубой и подписью "От представителей российского актива Москвы передали подарок Наталье, вдове героя Новороссии" появилось 6 февраля.

На кадре Наталья позировала с искренней улыбкой на лице, держа новую верхнюю одежду.

Еще одно аналогичное фото появилось сегодня, 7 февраля. На нем вдова по имени Валентина также позировала с шубой, однако не смогла оторвать взгляд от обновки, поэтому даже не посмотрела в камеру.

В комментариях украинцы не скупились на комментарии: "Нормальный курс обмена", "Шкура за шкуру", "А шубы, наверное, украдены в Украине, прокляты и в крови", "Объективно шуба лучше, чем мешок картофеля", "Сюр какой-то".

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Костроме (РФ) сотрудники полиции торжественно вручили новогодний подарок шестилетнему Савелию, отец которого погиб в Украине, оставив на руках у матери четверых малолетних детей. Мальчик долго не скучал и написал письмо Деду Морозу, пожелав получить смартчасы.