В сети заговорили о конце света и втором пришествии Христа: дата не могла быть лучше

В сети заговорили о якобы особом значении даты 22 февраля 2022 года (22.02.22). Некоторые пользователи связали день "магических двоек" с удачей, однако многие считают наоборот: мол, такие числа могут принести несчастье, сулят "второе пришествие Христа" или даже начало конца света.

"Особый" день успели обсудить в сети жители разных стран мира. Например, на американском развлекательном портале Reddit написали: "День 22.02.22 будет ВТОРником. Звезды не могли сойтись более идеально".

В комментариях пользователи сайта высказали свои предположения, что может произойти 22 февраля. Многие просто обошлись шутками, но некоторые, очевидно, допускают и "магические" события.

Один из таких авторов поделился конспирологической теорией: якобы в "волшебный момент" 14:22, известный как "четверной", где-то в мире должны родиться близнецы. Вариаций на тему того, что именно это будет означать, много – однако о четком сценарии конспирологи не договорились.

Видео дня

Есть также те, кто считает, что "пришествие двоек" предвещает описанное в Библии второе схождение на землю Иисуса Христа. Согласно религиозным текстам, оно якобы указывает скорый апокалипсис – гибель всего человечества.

Как передает британский таблоид Daily Star со ссылкой на biblestudy.org, общее значение числа 222 в священной для христианства книге неясно. "Однако оно связано не только с сотворением Евы и первым браком, но и с возвращением Иисуса на землю", – сказано в статье.

Добавим, что британское издание также упомянуло недавние события в Украине, назвав 22 февраля началом вторжения России в страну.

Как писал OBOZREVATEL:

21 февраля президент РФ Владимир Путин выпустил обращение к гражданам. В ходе этого выступления глава страны-агрессора повторил старые и выдал новые фейки, перекрутил исторические факты, пригрозил Украине, а также признал "независимость" террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".