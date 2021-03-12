Что раздражает машиниста метро: главные "пролеты" пассажиров

Каждый день уезжая по делам и заходя в магазин – мы даже не задумываемся об особенностях рабочего времени работников, которые предоставляют обычные услуги. Водители, кассиры, продавцы намного упрощают нашу жизнь, но их иногда раздражают привычки людей и часто задаваемые вопросы.

Машинист Киевского метрополитена Дмитрий Ратиев дал интервью на YouTube-канале LUKI, где рассказал о тонкостях работы. Он поделился, что раздражает машиниста поезда больше всего.

Не соблюдение правил безопасности

"Каждое правило в метро прописано кровью", – рассказывает водитель Дмитрий. Все пункты безопасности пользования метрополитеном были прописаны после неприятных случаев. Не просто же написали: "Не прислоняться к двери", ведь существует много правдивых трагических историй получения травм.

Экстрималы, которые цепляються в конце поезда

Они могут просто сорваться на пути, ведь мало кто знает, что каждый 10 случай заканчивается травмами или смертью. В практике Дмитрия Ратиева был инциндент, когда "зацепер" пытался выбраться на крышу поезда, затем упал и травмы парня были несовместимы с жизнью.

Люди, которые заглядывают в кабину машиниста

Дмитрий Ратиев рассказывает, что в основном иностранцы ведут себя бестактно, заглядывая в кабину водителя. Иногда это очень раздражает, когда следят за каждым движением и не знаешь чего ожидать от таких людей.

Пассажиры, которые держат двери

Больше всего машинистов раздражают люди, которые держат дверь. Во-первых, это сбивает график поездов, который потом очень трудно догнать. Во-вторых, водители и другие пассажиры имеют свои дела или спешат домой.

Остатки пищи, помои или мусор в вагоне

Люди иногда специально выкидывают пищу, разливают кофе и оставляют мусор в вагоне. Работники метро должны следить за чистотой поезда, ведь они отвечают за комфорт горожан, которые зашли в метрополитен. Также пассажиры в состоянии алкогольного опьянения часто мешают или проявляют агрессию. Никому не будет приятно находиться рядом с таким человеком.

Люди, которые хотят проехаться за конечную станцию

Многие люди думают, что проехав за конечную станцию, попадут в царство метро. Это миф – за последней остановкой находится тупик из бетона, где машинист просто переходит на другую сторону поезда и едет дальше. Перевозить пассажиров туда строго запрещено, но экстремалы часто нарушают правило.

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