Что раздражает машиниста метро: главные "пролеты" пассажиров
Каждый день уезжая по делам и заходя в магазин – мы даже не задумываемся об особенностях рабочего времени работников, которые предоставляют обычные услуги. Водители, кассиры, продавцы намного упрощают нашу жизнь, но их иногда раздражают привычки людей и часто задаваемые вопросы.
Машинист Киевского метрополитена Дмитрий Ратиев дал интервью на YouTube-канале LUKI, где рассказал о тонкостях работы. Он поделился, что раздражает машиниста поезда больше всего.
Не соблюдение правил безопасности
"Каждое правило в метро прописано кровью", – рассказывает водитель Дмитрий. Все пункты безопасности пользования метрополитеном были прописаны после неприятных случаев. Не просто же написали: "Не прислоняться к двери", ведь существует много правдивых трагических историй получения травм.
Экстрималы, которые цепляються в конце поезда
Они могут просто сорваться на пути, ведь мало кто знает, что каждый 10 случай заканчивается травмами или смертью. В практике Дмитрия Ратиева был инциндент, когда "зацепер" пытался выбраться на крышу поезда, затем упал и травмы парня были несовместимы с жизнью.
Люди, которые заглядывают в кабину машиниста
Дмитрий Ратиев рассказывает, что в основном иностранцы ведут себя бестактно, заглядывая в кабину водителя. Иногда это очень раздражает, когда следят за каждым движением и не знаешь чего ожидать от таких людей.
Пассажиры, которые держат двери
Больше всего машинистов раздражают люди, которые держат дверь. Во-первых, это сбивает график поездов, который потом очень трудно догнать. Во-вторых, водители и другие пассажиры имеют свои дела или спешат домой.
Остатки пищи, помои или мусор в вагоне
Люди иногда специально выкидывают пищу, разливают кофе и оставляют мусор в вагоне. Работники метро должны следить за чистотой поезда, ведь они отвечают за комфорт горожан, которые зашли в метрополитен. Также пассажиры в состоянии алкогольного опьянения часто мешают или проявляют агрессию. Никому не будет приятно находиться рядом с таким человеком.
Люди, которые хотят проехаться за конечную станцию
Многие люди думают, что проехав за конечную станцию, попадут в царство метро. Это миф – за последней остановкой находится тупик из бетона, где машинист просто переходит на другую сторону поезда и едет дальше. Перевозить пассажиров туда строго запрещено, но экстремалы часто нарушают правило.
Ранее OBOZREVATEL писал:
О 7 ошибках туристов в самолете, которые раздражают бортпровидникив и пассажиров.
В Киеве могут ограничить работу трех станций метро.
Мост-волна, станции метро и другие проекты изменят Киев в 2021 году.