10 ситуаций в общественном транспорте, которые выведут каждого. Фото
В автобусах, метро и самолетах встречаются невоспитанные попутчики, которые мешают спокойно ехать. Благодаря им поездка в общественном транспорте может стать настоящим стрессом.
Пассажиры выбрасывают мусор, вмешиваются в личное пространство и громко разговаривают. OBOZREVATEL собрал ситуации, которые больше всего нервируют людей в транспорте.
Этому мужчине уступили бы место все.
Несколько часов парень разговаривал громко по телефону и не реагировал на замечания.
В течение поездки водитель такси отвечал на сообщения в каждом из этих девайсов.
Козленок путешествует в вагоне метро с хозяином.
Лак для ногтей имеет едкий и неприятный запах, который распространился на весь автобус.
Приоритетные места в транспорте заняли чьи-то чемоданы.
Женщина с кофе забежала в вагон метро, когда двери уже закрывались.
Женщина решила отдохнуть на трех креслах вагона метро.
Кнопка экстренного вызова заклеена жевательной резинкой.
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