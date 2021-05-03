10 ситуаций в общественном транспорте, которые выведут каждого. Фото

В автобусах, метро и самолетах встречаются невоспитанные попутчики, которые мешают спокойно ехать. Благодаря им поездка в общественном транспорте может стать настоящим стрессом.

Пассажиры выбрасывают мусор, вмешиваются в личное пространство и громко разговаривают. OBOZREVATEL собрал ситуации, которые больше всего нервируют людей в транспорте.

Этому мужчине уступили бы место все.

Несколько часов парень разговаривал громко по телефону и не реагировал на замечания.

В течение поездки водитель такси отвечал на сообщения в каждом из этих девайсов.

Козленок путешествует в вагоне метро с хозяином.

Лак для ногтей имеет едкий и неприятный запах, который распространился на весь автобус.

Приоритетные места в транспорте заняли чьи-то чемоданы.

Женщина с кофе забежала в вагон метро, когда двери уже закрывались.

Женщина решила отдохнуть на трех креслах вагона метро.

Кнопка экстренного вызова заклеена жевательной резинкой.

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