10 ситуаций в общественном транспорте, которые выведут каждого. Фото

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Люди
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Что не нужно делать во время поездки в общественном транспорте.

В автобусах, метро и самолетах встречаются невоспитанные попутчики, которые мешают спокойно ехать. Благодаря им поездка в общественном транспорте может стать настоящим стрессом.

Пассажиры выбрасывают мусор, вмешиваются в личное пространство и громко разговаривают. OBOZREVATEL собрал ситуации, которые больше всего нервируют людей в транспорте.

Такую картину видел каждый, кто часто ездит в общественном транспорте.

Этому мужчине уступили бы место все.

Такие попутчики могут напугать до смерти.

Несколько часов парень разговаривал громко по телефону и не реагировал на замечания.

Парень говорит по телефону на громкой связи.

В течение поездки водитель такси отвечал на сообщения в каждом из этих девайсов.

Таксист подрабатывает в магазине техники.

Козленок путешествует в вагоне метро с хозяином.

В дальнюю дорогу не стоит брать активных животных.

Лак для ногтей имеет едкий и неприятный запах, который распространился на весь автобус.

Девушка делала маникюр в автобусе.

Приоритетные места в транспорте заняли чьи-то чемоданы.

Кто-то поставил чемоданы на места для людей с инвалидностью.

Женщина с кофе забежала в вагон метро, когда двери уже закрывались.

Девушка пыталась забежать в вагон и разлила капучино.

Женщина решила отдохнуть на трех креслах вагона метро.

Женщина ведет себя так, словно она в своем отеле.

Кнопка экстренного вызова заклеена жевательной резинкой.

Пассажиры везде лепят жевательные резинки.

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