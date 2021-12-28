Топ-10 курьезов, которые произошли на открытии елки в украинских городах

На День святого Николая, 19 декабря, в украинских городах зажглись огоньки на елках. Правда, в трех районных центрах открытие перенесли из-за того, что новогодние деревья упали.

Во Львове что-то пошло не так с электричеством, и звезда на верхушке не засияла, а в Одессе случайно включили российский шансон. OBOZREVATEL рассказывает о курьезах, которые случились во время открытия главной елки в разных уголках страны.

В Мариуполе после того, как засветились новогодние огни – елка упала. Дерево, будто пружина, сложилось от сильных шквалов ветра. Новогоднюю красавицу восстановили через 5 дней.

Видео дня

В Сумской области в городке Лебедин упала праздничная елка за несколько часов до открытия. 20-метровое дерево вырвал с корнями сильный ветер.

Во Львове в 2021 году зажгли главную елку города 17 декабря. Однако гирлянды и украшения на дереве поначалу не засветились. Звезда на верхушке тоже не горела.

В Житомире новогоднюю елку в этом году зажгли на час позже, чем обещали. Власти решили украсить живую елку, которая растет на Михайловской площади. Однако горожане ее раскритиковали, поскольку ветки на дереве сильно наклонились от тяжелых гирлянд и игрушек. "Не елка, а бедняжка какая-то", – написала в Facebook Юлия Жабровец Смирнова.

В Одессе после открытия главной елки города играл русский шансон, а именно песня Михаила Шуфутинского "Потому что в лагере Новый год". Ответственные за праздник принесли свои извинения и назвали произошедшее "бессмысленной случайностью".

14 декабря 2021 года на площади поселка Романов в Житомирской области сломалась главная елка. В момент падения на дереве был коммунальщик, который пытался выровнять его, но конструкция не выдержала в месте надреза.

В канун Дня святого Николая в 2020 году Киеве украсили елку, но вместо звезды нацепили шляпу. Такой вид новогоднего дерева вызывал споры и обсуждения. Концепцию украшения осудили в Православной церкви, поскольку шляпа похожа на аксессуар ведьмы. Организаторы еще до открытия заменили его на привычную звезду.

В 2020 году на церемонии открытия также не обошлось без курьезов. На Софийской площади загорелась одна из гирлянд вблизи главной елки Украины. За пожаром наблюдали сотни людей. Огонь вспыхнул из-за пиротехнических огней, которые зажгли на торжестве. Возгорание ликвидировали с помощью огнетушителей.

В 2017 году в Сваляве украсили только половину елки в центре города. Пользователи соцсетей были взбешены. Кажется, будто над деревом кто-то издевался.

В Черкассах на фоне сгоревшего театра поставили праздничную елку. Половину здания закрыли плакатом с поздравлениями. Горожане окрестили новогоднее дерево "самым печальным в истории".

Ранее OBOZREVATEL показывал: