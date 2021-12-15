Как выбрать елку на Новый год: украинцам дали советы и назвали цены

Елки и сосны в канун Нового года будут стоить от 100 до 900 гривен. Чтобы выбрать качественное дерево, нужно обращать внимание на срез.

Живые елки, продаваемые в горшках, после праздников можно высадить во дворе или вернуть в лесхоз. Об этом в эфире телеканала OBOZREVATEL рассказал начальник отдела лесхоза управления лесного и охотничьего хозяйства в Волынской области Борис Бабыляс.

"В этом году елки в незначительной степени, но выросли в цене. Елки, сосны от метра от 100 гривен и выше", – уточнил он (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца этой новости).

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По его словам, лучший вариант для тех, кто хочет сохранить живое дерево, – приобрести елку или сосну в горшке. Такое дерево будет стоить дороже срубленного. "От 250 до 900 гривен в зависимости от высоты деревца, от породы, от формирования штамба и т.д.", – объяснил Бабыляс.

Он рассказал, что такая елка не нуждается в особом уходе дома. Ее достаточно немного поливать раз в два дня или хранить на балконе, где "совсем другой температурный режим".

"Если поставить елку 25 декабря, она прослужит до православного Рождества, до старого Нового года. Этот короткий период она переносит", – заверил Бабиляс.

Он добавил, что такая елка или сосна после новогодних праздников может обрести новую жизнь. Ее можно высадить, например, во дворе.

"Потом каждый год можно уже не покупать, а украшать у себя во дворе", – заметил Бабыляс. Еще один способ спасти дерево – передать его в лесхоз.

Бабыляс также назвал основные правила выбора срубленной елки. "Сначала надо смотреть на срез. Когда срез свежий, еще не затянутый живицей, видно, что елка срублена не так давно, она будет дарить аромат и все остальное долго. Когда желтый пенек, затянутый живицей, хвоя бледная, это значит, что дерево срубили уже давно".

Он добавил, что обычно елки стоят несколько меньше, чем сосны.

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