Легендарная советская "Звездочка" покорила сеть: плакать будут все. Видео

TikTok-блогер поделилась лайфхаком, который поможет искусственно вызвать слезы даже без минимальных актерских талантов – с помощью бальзама "Красная звезда", более известного как "Звездочка". Заявляется, что мазь поможет расплакаться быстро и эффективно.

Советом в своем аккаунте поделилась пользовательница платформы TikTok София с ником sofimilss. Она рассказала: небольшое количество бальзама нужно нанести на пазухи носа и немного подождать.

"Ты хочешь научиться плакать? Нам понадобится только такая "Звездочка", – сказала блогер. Она указала, что это средство недорогое и с ним "можно научиться плакать".

Девушка посоветовала не перебарщивать с количеством мази. Добавим, что "Звездочку" также лучше не наносить на чувствительную, поврежденную или склонную к аллергии кожу.

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Обязательно нужно избегать попадания средства на слизистые – это чревато ожогом.

Отмечается, что популярная в советские времена мазь от простуды может, к примеру, помочь создать трогательный образ для фотосессии.

Слезы это средство вызывает благодаря ментолу в своем составе. Он испаряется и провоцирует появление слез.

Видео TikTok-блогера с таким советом всего за несколько часов набрало более 5 тысяч просмотров.

Как ранее писал OBOZREVATEL, блогер из Австралии Каролина Макколи поделилась действенным лайфхаком, как легко убрать из холодильника загрязнения и неприятный запах без химии. Рецепт и видео можно посмотреть по ссылке.