10 забавных ленивых животных, умеющих только есть и отдыхать. Фото

Иногда создается впечатление, что домашние животные обожают делать только две вещи: есть и спать. Любимцы с приходом в новый дом сразу же находят свое место и даже буря не способна согнать их оттуда. На прогулке, набегавшись, они устают и требуют вернуться домой.

С наступлением холодов зверьки ищут себе уголок теплее у батареи или под одеялом. OBOZREVATEL собрал фото ленивых животных, которые хозяева опубликовали в сети.

Когда косили траву, доберман не изъявил желания подвинуться.

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Котик настолько устал, что уснул по дороге в кроватку.

Любимец удобно устроился на диване. Он не в силах побороть лень, чтобы перекусить.

Хозяин взял пушистого друга с собой в горы, но тот быстро устал.

Попугаю стало холодно, поэтому он прилег отдохнуть на самое теплое место на компьютере.

Кот зацепился когтем за покрывало, но он ленится встать, поэтому решил лежать в забавной позе.

На дворе пошел дождь, но пес не спешил прятаться от непогоды.

Корги составил компанию хозяину – на протяжении всей дороги любимец крепко спал в рюкзаке.

Кот залез на плиту в поисках вкусненького, но случайно заснул.

Зимой любимец все время проводит на батарее.

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