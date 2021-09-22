10 забавных ленивых животных, умеющих только есть и отдыхать. Фото

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Приколы
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Некоторые домашние животные слишком ленивые

Иногда создается впечатление, что домашние животные обожают делать только две вещи: есть и спать. Любимцы с приходом в новый дом сразу же находят свое место и даже буря не способна согнать их оттуда. На прогулке, набегавшись, они устают и требуют вернуться домой.

С наступлением холодов зверьки ищут себе уголок теплее у батареи или под одеялом. OBOZREVATEL собрал фото ленивых животных, которые хозяева опубликовали в сети.

Когда косили траву, доберман не изъявил желания подвинуться.

Доберман следит, как хозяин стрижет газон.
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Котик настолько устал, что уснул по дороге в кроватку.

Котенок не дошел до спального места.

Любимец удобно устроился на диване. Он не в силах побороть лень, чтобы перекусить.

Кот ленится есть.

Хозяин взял пушистого друга с собой в горы, но тот быстро устал.

Пес радуется жизни.

Попугаю стало холодно, поэтому он прилег отдохнуть на самое теплое место на компьютере.

Попугай прилег отдохнуть.

Кот зацепился когтем за покрывало, но он ленится встать, поэтому решил лежать в забавной позе.

Кот зацепился коготком.

На дворе пошел дождь, но пес не спешил прятаться от непогоды.

Пес ленился уйти с любимого места

Корги составил компанию хозяину – на протяжении всей дороги любимец крепко спал в рюкзаке.

Корги отдыхает в рюкзаке.

Кот залез на плиту в поисках вкусненького, но случайно заснул.

Кот прилег на теплой плитке.

Зимой любимец все время проводит на батарее.

Кот всю зиму лежит на горячей батарее

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