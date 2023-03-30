Пригожин в гостях у Корчевникова оправдался за разговор с Ахмедовым: звезда ''Квартала'' рассмешил новой пародией

Звезда студии "Квартал 95" Юрий Великий записал новую юмористическую пародию. На этот раз артист высмеял продюсера Иосифа Пригожина, якобы пришедшего на передачу к пропагандисту Борису Корчевникову, чтобы оправдаться за скандальный разговор с олигархом-миллиардером Фархадом Ахмедовым.

Видео дня

Юморист воссоздал студию пропагандистской передачи, куда якобы пригласили продюсера. Ролик на его YouTube-канале собрал почти миллион просмотров (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Отметим, что скандал разгорелся на прошлой неделе, когда в сети обнародовали телефонный разговор "правящих элит" РФ. В своем оправдании Пригожин объяснил, что видео было создано нейросетью.

"Сегодня в нашей студии человек, чьи жизнь и судьбу в корне изменил один телефонный звонок. А был ли звонок и был ли вообще тот человек тем человеком, за которого его выдают мошеннические нейросети? У нас в гостях человек якобы очень похожий на Иосифа Пригожина с голосом очень похожим на его голос", – начал Борис "Плачевников", как его представил Юрий Великий.

"Пригожин" заявил, что текст аудиозаписи был написан заранее и утвержден украинскими "нейроспецслужбами".

"Уже доказано, что 30-минутный текст придумывал лично Буданов, согласовывал сам Залужный, а те матерные слова между словами расставлял некй Поворознюк", – пошутил Великий.

Юморист спародировал также телефонный разговор между Пригожиным и Ахмедовым, который якобы состоялся на шоу. В диалоге герои пародии делали вид, что впервые разговаривают и хвастались, как целуют портрет диктатора Путина.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Юрий Великий в очередной пародии "рассекретил", что на самом деле было написано в бумагах главы Чечни Рамзана Кадырова во время встречи с Путиным. Пародист умело передал тревогу и нервозность Кадырова, который с листочков читал об "успехах" Чечни. Подробнее – в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!