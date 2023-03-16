Юрий Великий в новой пародии ''рассекретил'', что на самом деле было написано в бумагах Кадырова во время встречи с Путиным. Видео

На днях глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с российским диктатором Владимиром Путиным, чтобы со шпаргалки отчитаться о своих "успехах". Курьезный разговор не остался без внимания звезды "Квартала 95" Юрия Великого, поэтому он записал пародию на военных преступников.

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Артист "рассекретил", что на самом деле было напечатано на бумагах Кадырова большими буквами. Видео на YouTube юмориста собрало более миллиона просмотров (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Пародист умело передал тревогу и нервозность Кадырова, который с листочков читал об "успехах" Чечни.

"Улыбнитесь, будто вам приятно его видеть. Ой, это же в скобках, это не нужно было читать. Здесь так и написано: "Это не нужно читать", – начал Великий.

Герой пародии похвастался, что, несмотря на санкции, в Чечне запустили 4 завода, которые успешно "куда-то улетели". Он также рассказал, что удалось привлечь "90 укралиардов рублей".

"Дон, дон, дон, дон", – начал "Кадыров", после чего объяснил, что это его новая песня, которую он придумал по дороге в Кремль.

На вопрос "Путина", правда ли, что у его собеседника украли коня, "Кадыров" заметно растерялся.

"Я не могу вам сейчас ответить, потому что ответ у меня здесь не написан. Это как в том стишке: "Если б я имел коня, это был бы номер. Если б конь имел меня, я бы, наверное, никому об этом не рассказывал", – пошутил Великий.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Великий в образе белорусского диктатора Александра Лукашенко оправдался за "гниду" в адрес украинского президента Владимира Зеленского

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