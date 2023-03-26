В России разразился очередной скандал в среде так называемых "правящих элит". Приближенный к Кремлю музыкальный продюсер Иосиф Пригожин и олигарх-миллиардер и бывший член Совета Федерации РФ Фархад Ахмедов в телефонном разговоре обсуждали провал войны в Украине, а также несостоятельность президента РФ Владимира Путина руководить страной.

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Аудиозапись перехваченного украинской разведкой телефонного разговора была слита в сеть интернет. Реакция Ахмедова пока неизвестна, а Пригожин уже успел записать видеообращение с нелепым оправданием (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В общем содержание разговора сводится к утверждениям, что Путин со своей командой привели Россию к позору и неизбежному краху. Среди деталей упоминается провальная война в Украине, приведшая лишь к уничтожению российской армии, усилению санкций и фактически изоляции России от цивилизованного мира.

При этом собеседники с грустью в голосе сходятся в том, что кадровые изменения, даже если они произойдут, ситуацию не спасут. Мол, если Путин уволит Шойгу, то на его место придут Кадыров с Пригожиным и будет еще хуже. Если же "сожрут" самого Путина, то страна утонет в дальнейшей грызне кланов за власть. А если Путин всех победит, нажав на ядерную кнопку, то нормального будущего ни у России, ни у россиян, тем более не будет.

"Нас отъ*бут, бл*дь. У нас никаких вариантов, бл*дь. Будущего у целой нации них*я нет. Он нас всех вы*бал в рот, бл*дь", – подытожил Иосиф Пригожин, имея в виду Путина.

Правда, после того, как аудиозапись разговора попала в интернет и быстро стала вирусной, Иосиф Пригожин записал видеообращение, в котором опроверг свою причастность к данному разговору. Он назвал ее фейковой и созданной с помощью нейросетей и пранкеров.

"Моя политическая позиция всем известна. Сегодняшние технологии, нейросети позволяют подделать не только голос, но и разговор. Когда я послушал аудиозапись, то сам едва не поверил, что это я! Голоса сегодня тоже блестяще умеют подделывать пранкеры. Этот голос не имеет ко мне никакого отношения, это фейк", – заявил Пригожин неубедительным голосом.

Напомним, что ранее Иосиф Пригожин возложил вину за геноцид украинцев не на поддержавших войну россиян и их руководителей, а на латвийскую певицу Лайму Вайкуле, которая публично развернула флаг Украины на концерте.

Также известный своей публичной пропутинской позицией Пригожин пожаловался на частичную мобилизацию в России, которая затронула и его семью – мужу его дочери Евгения Ткаченко пришла повестка в военкомат.

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