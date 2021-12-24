"Отведи жену в военкомат": самые смешные фотожабы и мемы о воинском учете для женщин

Анна Паскевич
Приколы
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Воинский учет для женщин - фотожабы и мемы

На днях Минобороны Украины обнародовало расширенный список специальностей, обладательницы которых обязаны явиться в военкомат. В их числе – профессии сферы государственной безопасности, транспорта, телекоммуникаций, СМИ, электроники и информационных технологий.

Новость о постановке женщин на воинский учет в Украине вызвала множество споров и вопросов, а также не оставила равнодушными пользователей. В социальных сетях появилось множество разнообразных мемов и фотожаб на данную тему. Специально для своих читателей OBOZREVATEL собрал самые забавные из них.

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Мем о воинском учете для женщин
Акция от военкомата
Батальон с ПМС
Мем с Олегом Винником
Мем про воинский учен для женщин
Мем о мобилизации женщин
Фотожаба о воинском учете для женщин
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Мем о мобилизации украинок
Шутка про женщин и военкомат
Мем про женщин и воинскую службу
Мем про Минобороны
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Как вручать повестку в военкомат
Мем о столовой
Мем о воинском учете для женщин Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Министерство обороны объявило о постановке на воинский учет женщин некоторых специальностей. Их перечень охватывает сотни профессий – его расширили в десятки раз.

Женщинам со специальностями из указанного списка следует стать на воинский учет до конца 2022 года.

При этом депутат от "Слуги народа" Александр Завитневич призвал "не сеять панику" и объяснил, что нашумевший список планируют сократить, а женщин не будут призывать на воинскую службу.

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