В Минобороны пересмотрят список военнообязанных профессий для женщин 'в сторону сокращения'

В Украине женщин не будут призывать на военную службу, но по новому приказу Минобороны многие из них должны стать на учет в военкоматах. Военнообязанные представительницы некоторых профессий и специальностей, определенных документом, станут только в военное время.

Об этом заявил в Facebook депутат от "Слуги народа" Александр Завитневич, который возглавляет Комитет ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. Вместе с тем добавил, что в министерстве уже собираются пересмотреть этот список и сократить его.

На фоне активного обсуждения в СМИ и соцсетях вопроса призыва на военную службу женщин он попросил граждан "не сеять панику".

Нардеп напомнил, что соответствующий закон приняли еще весной 2021 года. Документом были внесены изменения в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов выполнения воинского долга и ведения воинского учета.

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Еще на этапе подготовки проекта закона к рассмотрению парламентариями во втором чтении, по словам Завитневича, рабочая группа из представителей Минобороны, СБУ и Службы внешней разведки проработала и учла замечания Департамента кадровой политики Министерства обороны. Они, среди прочего, предусматривают, что женщины, имеющие специальность и (или) профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Минобороны, и пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, берутся на воинский учет военнообязанных.

Соответствующая законодательная норма существовала и раньше, а последний список профессий для женщин определял Кабинет министров. Нардеп подчеркнул, что КМУ – это крупный коллегиальный орган, а иногда решения, как это "нужно принимать уже сегодня". Поэтому в законе "прописали рамку", что список должно определять Минобороны, а когда он вышел, стало ясно, что приведенный в нем перечень очень большой.

"Пришли к согласию, что он будет пересмотрен в сторону уменьшения и здравого смысла, потому что там есть профессии, которые действительно не понадобятся Вооруженным силам и другим военным формированиям", – заверил Завитневич после обсуждения соответствующего вопроса с министром обороны Алексеем Резниковым.

Сам "слуга" считает, что в целом инициатива относительно воинского учета женщин правильна,

"Страна должна знать свои резервы, мы должны быть готовы, потому что ситуация обязывает", – выразил убеждение он.

Как сообщал OBOZREVATEL, упомянутый приказ Минобороны предусматривает, что на воинский учет в Украине будут ставить бухгалтеров, официантов, библиотекарей, актрис, научных работников и многих других женщин. Им нужно будет пройти медицинскую комиссию и стать на учет в военном комиссариате, а за уклонение будут наказывать. Подробнее об изменениях читайте в материале.