В Украине женщин будут брать на воинский учет: назван список профессий

Министерство обороны Украины постановило ставить на воинский учет женщин определенных профессий. Перечень охватывает сотни специальностей.

Об этом говорится в приказе Минобороны от 11 октября. Список в десятки раз шире предыдущего.

Работодатель должен проконтролировать, чтобы женщины, которые уже работают по специальностям из этого списка, стали на воинский учет.

При принятии на работу у женщин будут проверять наличие документов и отметок о взятии на воинский учет.

Комиссариаты будут ставить женщин на учет в двух условиях:

должность или специальность есть в списке,

женщина пригодна к прохождению воинской службы по состоянию здоровья и возрасту.

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Состояние здоровья определит воинско-врачебная комиссия, предельный возраст пребывания в запасе и воинском резерве – 60 лет.

Полный список профессий и специальностей можно посмотреть по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, несмотря на то, что Украина в этом году отпраздновала 30-ю годовщину независимости и уже восьмой год отстаивает эту независимость в войне со страной-агрессором Россией, юношам в военкомате до сих пор раздают для заполнения бланки советского образца. Украинский военный комиссариат задает будущим призывникам вопросы, которые во времена СССР интересовали КГБ.