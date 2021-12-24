Женщинам дали год, чтобы встать на воинский учет: в ВСУ раскрыли детали

Женщины, которые в Украине подпадают под воинский учет, должны стать на него до конца 2022 года. Это касается представителей определенных ранее профессий.

Такое заявление на брифинге 23 декабря сделали представители командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Принимать на учет будут в территориальных центрах комплектования по месту регистрации.

Женщинам возрастом от 18 до 60 лет, которые представляют профессии из перечня, необходимо:

подать копию паспорта, идентификационного кода, документы об образовании и семейном положении;

они должны пройти врачебную комиссию.

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Также стать на учет должны беременные и женщины, у которых есть малолетние дети.

Затем медкомиссия будет принимать решение о принятии на учет и выдаче военного билета.

Кроме того, в командовании подчеркнули, что постановка на учет не означает призыв на военную службу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Минобороны объявило о постановке на воинский учет женщин определенных профессий. Соответствующий перечень насчитывает сотни специальностей.

По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, это необходимо, чтобы понимать, сколько женщин можно будет привлечь к защите страны.