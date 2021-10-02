Отбивалась тростью: в Индии на 55-летнюю женщину напал леопард. Видео

В городе Махараштра, Индия, на 55-летнюю женщину напал дикий леопард. Храброй бабушке пришлось отбиваться от него самостоятельно, ведь вокруг не было людей.

Об этом сообщает таброид Mirror, ссылаясь на видео с местной камеры наблюдения. Инцидент закончился бегством животного с места события (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам пострадавшей, она отдыхала на улице, не заметив, что ее подстерегает опасный хищник. Обернувшись, женщина попыталась встать, но мгновенное нападение леопарда сбило ее с ног.

Под рукой у бабушки была только трость, которой она пыталась отбиться от смертельных когтей нападающего. Несколько метких ударов по голове спасли ей жизнь и отогнали гигантского представителя семейства кошачьих.

Видео дня

На крики женщины сбежались горожане, которые вызвать скорую помощь. Врачи зафиксировали несколько синяков и царапин на локтях, руках, ногах и лице. Глубина ран позволила им определить, что это была взрослая особь.

Местные правоохранительные органы говорят, что это уже второе нападение леопарда на человека за последние три дня. Они жалуются, что не могут выловить животных, ведь для этого нужно придерживаться протокола. Сейчас запрос о задержании животного обрабатывается.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о диких кабанах, которые свободно гуляют по улицам Рима, пугая туристов. А также о том, что они напали на певицу Шакиру и забрали у нее сумку.