На Шакиру напали два кабана и ограбили ее: подробности инцидента

На известную колумбийскую поп-певицу Шакиру напали два кабана и ограбили ее. Инцидент произошел в парке в Барселоне (Испания).

Происшествие случилось, когда знаменитость гуляла со своим восьмилетним сыном Миланом. Об этом пишет издание Daily Star (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

По словам Шакиры, два кабана в парке напали на нее, а затем сбежали с сумочкой, в которой был мобильный телефон. Дикие животные бросили аксессуар в лесу, после чего певице удалось вернуть его.

Кроме того, исполнительница показала фото, на котором видно ее грязную сумку.

Видео дня

"Посмотрите, как два кабана, которые напали на меня в парке, испортили мою сумку. Они напали на меня, унесли мою сумку в лес с моим мобильным телефоном. В итоге они бросили ее, и я обнаружила аксессуар в лесу", – отметила Шакира.

Певица добавила, что ни она, ни ее сын не пострадали в результате инцидента, но они остались шокированы.

Коротко о знаменитости:

Шакира – колумбийская певица, автор песен, танцовщица, музыкальный продюсер, хореограф и модель.

Ее главный сингл "Whenever, Wherever" стал самым продаваемым в 2002 году. Успех певицы был подтвержден шестым и седьмым альбомами Fijación Oral, Vol. 1 и Oral Fixation, Vol. 2 (2005), а с последнего вышла самая продаваемая песня XXI века Hips Don’t Lie.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в сети опубликовали снимок, на котором показали, как известная колумбийская певица Шакира выглядела в 2000-х годах и сейчас. На кадре видно, что знаменитость практически не изменилась.