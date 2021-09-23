Как у себя дома: по Риму бегают дикие кабаны. Фото

Жители итальянской столицы жалуются на нашествие диких кабанов. Животные уже спокойно бегают по улицам, не боясь ни машин, ни пешеходов.

Местные сняли на видео, как стая из 12 кабанов гуляет по проезжей части и выложили это в Twitter. Некоторые комментаторы написали, что эта проблема беспокоит итальянцев во всех регионах страны (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Эксперты объясняют это тем, что в связи с пандемией резко увеличилась популяция кабанов. Они также говорят, что существуют законы, которые должны контролировать этот процесс, но фермеры их игнорируют.

Видео дня

Напомним, что в начале сентября мэр Рима Вирджиния Раджи подала в суд на главу окружающего региона Лацио. По ее словам, за массовое и неконтролируемое присутствие кабанов в столице Италии. А Министр сельского хозяйства Стефано Патуанелли в среду, 22 сентября, назвал это "чрезвычайной ситуацией, которая ощущается по всей стране".

Люди в шутку называют диких животных урбанизированными, ведь они совсем не боятся машин, толп туристов и других громких и крупных вещей. Недавно был зафиксирован случай, когда кабаны окружили и забрали продукты у женщины, которая только вышла из супермаркета.

Также OBOZREVATEL писал, что в Малайзии дикая обезьяна украла щенка и три дня лазила с ним по деревьям.