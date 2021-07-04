Как заниматься сексом в жару. Интервью с сексологом

Занятие сексом в жару – настоящее испытание на выносливость для многих. Ведь не каждый захочет в знойную погоду летом, когда отметка градусника на улице превышает +30, предаваться любовным утехам. Да и к тому же, физическая нагрузка во время секса в жару может негативно отразиться на здоровье.

О том, как правильно заниматься сексом в жару рассказала в эксклюзивном материале для OBOZREVATEL сексолог-психолог Татьяна Павлова. Специалист пояснила, кому противопоказано заниматься любовью в знойную погоду, а также призналась, влияет ли увеличение температуры на либидо. Также эксперт дала несколько советов, какие места и позы лучше всего подойдут для секса летом.

Так, по словам Татьяны, в жаркую погоду заниматься сексом опасно только тем, у кого есть противопоказания. В частности – это заболевания сердечно-сосудистого характера.

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"Но как показывает практика, пациентов с сердечно-сосудистым заболеванием врач может попросить только уменьшить скорость фрикций или частоту коитуса", – отметила она.

Эксперт также отметила, что не стоит злоупотреблять стимуляторами и алкоголем при сексе в жару, поскольку они расширяют сосуды. А если совместить их во время секса в жару, то можно получить гипертонию.

Отсутствие либидо в жару: норма или нет?

Зачастую, многие партнеры летом сталкиваются с тем, что пропадает желание заниматься сексом. Поскольку наше тело в жару тратит огромное количество энергии, чтобы остудиться, сексолог рекомендует в первую очередь придерживаться питьевого режима. По словам Татьяны, жара не может кардинально отбить желание в сексе: вопрос либо в лени, либо в загрузке на работе или в отношениях.

Как избежать перегрузки организма во время секса в жару?

Сексолог рекомендует обратить внимание на 4 основных правила, которые помогут, невзирая на время года, температурные рекорды, избежать не только в сексе перегруза, но и в жизни. В первую очередь следует помнить, что секс – это не работа, не долг, а расслабление.

придерживайтесь водного баланса (выпивайте не менее 2 литров в день чистой воды);

сбалансированно питайтесь (добавьте в рацион больше овощей, фруктов, салатов, меньше употребляйте сладкого, мучного и жареного);

побольше спите (минимум 7 часов);

периодически контролируйте и диагностируйте психическую деятельность (отсутствие хронических неврозов).

Как заниматься сексом в жару: советы и лайфхаки от сексолога

Включайте кондиционер , чтобы не отказывать себе в удовольствии. Важно помнить, что абстиненция (воздержание от секса) – несет за собой много плохих последствий для здоровья.

Занимайтесь сексом вечером или утром. Тогда в квартире будет прохладнее и не слишком жарко.

Не нужно заниматься сексом под палящим солнцем, соблюдайте температурный режим. (Как утверждает сексолог, когда женщине тепло, она получит более качественный оргазм).

Экспериментируйте с местом . За все время карантина многим порядком надоел секс в 4-х стенах, к тому же сезон отпусков в самом разгаре. Секс на природе никто не отменял, но помните, что вы не одни, соблюдайте гигиену и безопасность.

Выбирайте комфортные позы. Если прям очень жарко "тело к телу", тогда "поза 69" – точно не ваш вариант. Выбирайте такие позы: "догги стайл", "наездница" или закинув ноги на плечи мужчине.

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