Макияж в жару: как краситься и что в тренде. Рассказывает визажист

Девушкам хочется прекрасно выглядеть в любом случае, и жара не должна стать помехой этому. Большинство все же отказываются от косметики летом, но есть и те, кто не может представить свою жизнь без макияжа.

Сделать качественный мейк-ап летом возможно, главное вооружится правильными атрибутами в своей косметичке. О том, как создать макияж в жару, когда за окном больше 30 градусов тепла в эксклюзивном материале для OBOZREVATEL рассказала визажист-стилист Анастасия Гергеленик. Также специалист назвала последние тренды в макияже, которые актуальны в летнее время.

1. Не пренебрегайте праймером: используйте матирующую базу под макияж с высоким уровнем SPF – она будет контролировать жирный блеск в течение дня.

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2. Вместо плотного тонального средства используйте BB или увлажняющий крем с тонирующим эффектом (на упаковке ищите надпись tinted moisturizer).

3. Акцент на губы или на глаза? Если за окном палящее солнце, отдайте предпочтение первому варианту: накрасьте губы яркой помадой кораллового, красного или оттенка фуксии. Или нанесите стойкие кремовые тени – такие не "поплывут" на жаре.

4. Используйте водостойкую тушь – она не будет оставлять "отпечатков" под глазами.

5. Выбирайте кремовые румяна, либо вместо них наносите помаду, смешав ее с увлажняющим бальзамом для губ.

6. Чтобы корректировать жирный блеск в течение дня, используйте не пудру, а матирующие салфетки – они специально созданы для того, чтобы контролировать этот дефект, особенно в Т-зоне.

Что в тренде в макияже летом 2021:

Так, по словам Анастасии, в моде этим летом природные оттенки в макияже и эффект "без макияжа". Под классический макияж визажист рекомендует выбирать классическую одежду, а под smoky eyes – драматичный, соблазнительный образ.

В тренде натуральный макияж, точнее, полное его отсутствие;

Сияющее лицо;

Бесцветный блеск для губ;

Разноцветные тени на веках;

Стрелки/интенсивная подводка;

Красная помада;

Также в тренде летом в макияже "smoky eyes", персиковые акценты в виде теней на веках и румян и искусственные веснушки на коже лица.

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