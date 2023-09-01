Мат-перемат. Великий из 'Квартала 95' показал настоящую реакцию пропагандистов на атаку дронов по аэродрому в Пскове

Автор шуток и актер студии "Квартал 95" Юрий Великий снял пародию на пропагандистский выпуск новостей об атаке БПЛА на Псковский военный аэродром "Кресты" в ночь на 30 августа. Артист в образе ведущего и очевидца рассмешил украинцев "настоящей реакцией россиян" и собрал более 500 тысяч просмотров.

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Шутки крутились вокруг того, что работник аэродрома пытался цензурно описать события, но получалось у него не слишком удачно. С полным видео можно ознакомиться на YouTube (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Ведущий вымышленного канала "Вриа новости", отсылающего в прокремлевскому СМИ "Риа новости", якобы связался с очевидцем атаки и попросил описать пережитые события в прямом эфире.

"Там такой взрыв был, что все вокруг раз... раскурочило. Вы меня слушайте, а не этих дал... дал бы им в рожу за такую ложь. Там минимум 4 Ил-76-х пошли по пи... по предварительной информации, на внеплановое списание. От них там не осталось них... ни хвоста, ни крыльев", – пошутил Великий.

По "свидетельствам" шутника, неизвестные БПЛА, которые якобы сбили на подлете, привели к возгоранию, которое долго не могли потушить.

"Все бегают, снимают. Мы с мужиками просто ох... охрипли в какой-то момент. Кричим им: "Гасите пожар, вы, дол...". Выдал им огнетушители, а пожарные стоят и угли пинают", – добавил "работник".

Напомним, ранее в Главном управлении разведки Украины подтвердили, что на аэродроме в Пскове были уничтожены и повреждены самолеты окупантов. Предварительно ликвидировано четыре транспортных Ил-76. Украинцы сразу создали немало мемов о дроновой атаке и "СВО", которая "идет по плану".

Пропагандист Владимир Соловьев не на шутку разошелся в истерике, потребовав "уничтожения Прибалтики".

Ранее OBOZREVATEL писал, что Юрий Великий в образе диктатора Путина, министра обороны РФ Сергея Шойгу и непризнанного лидера Беларуси Александра Лукашенко насмешил зрителей пародией, которую посвятил убийству Евгения Пригожина.

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