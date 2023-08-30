"Псков, у вас пропущенный": сеть разразилась шутками и мемами после новой атаки дронов на РФ

В сети бурно отреагировали на взрывы в России, которые страна-агрессор пережила в ночь на 30 августа. Украинцы создали множество мемов о дроновой атаке и "СВО", которая "идет по плану".

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Особенно интернет-пользователей порадовало успешное применение неизвестных БПЛА по аэродрому в Пскове. В соцсетях шутят: "Псков, у вас пропущенный".

Некоторые пользователи даже создали видео о последних событиях в РФ. Пение экс-президентом Украины Виктором Януковичем песни "Любимый город может спать спокойно" наложили на кадры "бавовны" на территории страны-агрессора. А из истерики очевидцев взрывов сделали динамичный трек (чтобы посмотреть ролики, доскролльте страницу до конца).

В одном из мемов пошутили, что российским военным пора вносить регулярные воздушные атаки в свой распорядок дня.

Как писал OBOZREVATEL:

– В ночь на среду, 30 августа, в России было неспокойно. В Туле слышали взрывы, там произошел пожар и в небо поднялся дым.

– Кроме того, значительное количество дронов атаковало военные объекты в российском Пскове. На военном аэродроме "Кресты" вспыхнул пожар, заявляется, что повреждены самолеты страны-агрессора. По данным ГУР МО Украины, ликвидированы четыре транспортных Ил-76, также есть поврежденные борты.

– Согласно данным росСМИ, в эту ночь план "Ковер" вводился в Москве, Тульской, Рязанской областях. Кроме беспилотников в Брянске, Пскове и Туле, власти РФ сообщали о сбитых БПЛА в Орловской, Калужской, Рязанской областях.

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