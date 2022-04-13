Марченко, Никитюк или Астафьева? Украинцы предложили кандидатуру 'Холостячки-3'

Украинский ведущий и шоумен Григорий Решетник поинтересовался у своих подписчиков, кто может стать следующей главной героиней проекта "Холостячка". Пользователи сети стали предполагать телеведущую Оксану Марченко, мужа которой (Виктора Медвечука) задержали за госизмену. Также в претендентках украинцы видят ведущую Лесю Никитюк и певицу Дашу Астафьеву.

Соответствующий пост Решетник опубликовал на личной странице в Instagram. Шоумен ранее уже предлагал кандидатуры певиц Натальи Могилевской, Тины Кароль и Славы Каминской (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Кто следующая? Ваши варианты", – написал Григорий Решетник.

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"Тонкий намек на Оксану Марченко?", – написал советник СБУ Артем Дехтяренко.

"Леся Никитюк", "С Астафьевой было бы интересно", "Леся Ивановна", "Марченко, был бы взрывной сезон", "Астафьева! Страна должна знать своих героев", "Актриса была, певица была. Спортсменку, комсомолку надо!", – пишут люди.

Телеведущая Леся Никитюк

34-летняя телеведущая славится своими длинными ногами и языком. Чувство юмора и яркая внешность помогли обычной девочке из Хмельницкого стать одной из самых популярных женщин украинского шоу-бизнеса. Она объездила полмира с проектом "Орел и Решка".

Певица Даша Астафьева

36-летняя украинская модель, певица, актриса и телеведущая родом из Днепропетровской области. Солистка группы NikitA. Приобрела известность, выиграв титул Playmate of the Month юбилейного журнала Playboy.

Напомним, что в ноябре прошлого года Григорий Решетник уже предлагал свой список претенденток на роль главной героини шоу. Ими оказались Леся Никитюк, Тина Кароль, Наталья Могилевская и Слава Каминская. OBOZREVATEL собрал факты о знаменитостях, чтобы более детально познакомиться с претендентками.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Решетник заверил, что 3 сезон реалити "Холостяк" обязательно выйдет на экраны после безоговорочной победы Украины в войне с российскими захватчиками, а также признался, что главную героиню "Холостячки" еще не выбрали, однако выразил надежду, что ею станет одна из украинок, которая сегодня помогает своей Родине.