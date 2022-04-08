Решетник признался, кого видит новой героиней 'Холостячки' и когда выйдет 'Холостяк'

Телеведущий Григорий Решетник заверил, что 3 сезон реалити "Холостяк" обязательно выйдет на экраны после безоговорочной победы Украины в войне с российскими захватчиками. Он также признался, что главную героиню "Холостячки" еще не выбрали, однако выразил надежду, что ею станет одна из украинок, которая сегодня помогает своей Родине.

Такой комментарий телеведущий дал журналистам "Фактов". Отметим, что съемки и премьера шоу должны были начаться весной 2022 года, однако отложились по понятным причинам (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На вопрос, кого сам Григорий Решетник хотел бы увидеть в роли новой "холостячки", он назвал имя известной модели, которая сейчас всеми силами помогает воинам.

"И мне самому интересно, кто станет третьей "холостячкой". Как зрителю, мне было бы интересно увидеть Дашу Астафьеву. Известно, что она сейчас помогает ребятам из терробороны – готовит еду, чистит картофель на кухне. Или одну из тех девушек-героинь, которые храбро служат в ВСУ", – поделилась звезда.

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Что касается того, когда зрители смогут окунуться в сердечные дела "холостяка" и посмотреть новые интересные свидания, ведущий не назвал точных дат.

"Холостяк" обязательно вернется в эфир уже после победы. Но это не значит, что мы не можем постепенно возвращать в нашу жизнь моменты, которые радовали нас раньше. Книги, разговоры, песни – у каждого они свои. Даже телевидение, которое может объединить нас в гордости за своих, дарить положительные эмоции и делать только сильнее", – говорится в комментарии.

По словам Григория Решетника, украинцы могут ожидать нового витка в киноиндустрии и телевидении, ведь победа однозначно положительно на это повлияет.

"Знаю, после нашей победы начнется взлет украинского патриотического художественного и документального кино, множества проектов. Нужно просто дождаться. Я уверен, что победа будет за нами!" – закончил собеседник журналистов.

Как сообщал OBOZREVATEL, героем 12 сезона "Холостяка" стал бизнесмен Алекс Топольский. Анонс реалити с его участием можно посмотреть здесь.