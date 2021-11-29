12 панорамных фото, на которых что-то пошло не так

Режим панорамной съемки расширяет возможности камеры и позволяет захватить больше пространства вокруг. Но иногда во время фотосъемки происходит наслоение движущихся объектов в кадре.

Из-за этого фото с людьми и животными получаются курьезными. OBOZREVATEL собрал самые забавные панорамные ракурсы, которые попали в сеть.

Пока пес купался в озере, хозяин фотографировал пейзаж.

Мужчина очень активно плескался в бассейне.

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Хозяин решил сделать панораму, пока пес дурачится на кровати.

Фото Эйфелевой башни вышло немного не таким, как ожидалось.

Дедушка с "близнецом" попал в кадр.

Кажется, что корги становятся длиннее с возрастом.

Пушистая сороконожка шагает по пляжу.

Этот котик использовал все девять жизней.

Во время панорамного фото, следует замереть и ждать вспышку. В противном случае, может получится очень забавный кадр.

Фотограф сделал жуткую панораму, на котором Тауэрский мост "падает" с неба.

В лесу нашли новый вид оленей с длиннющим туловищем.

Панорамное фото в спальне не удалось.

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