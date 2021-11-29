12 панорамных фото, на которых что-то пошло не так
Режим панорамной съемки расширяет возможности камеры и позволяет захватить больше пространства вокруг. Но иногда во время фотосъемки происходит наслоение движущихся объектов в кадре.
Из-за этого фото с людьми и животными получаются курьезными. OBOZREVATEL собрал самые забавные панорамные ракурсы, которые попали в сеть.
Пока пес купался в озере, хозяин фотографировал пейзаж.
Мужчина очень активно плескался в бассейне.
Хозяин решил сделать панораму, пока пес дурачится на кровати.
Фото Эйфелевой башни вышло немного не таким, как ожидалось.
Дедушка с "близнецом" попал в кадр.
Кажется, что корги становятся длиннее с возрастом.
Пушистая сороконожка шагает по пляжу.
Этот котик использовал все девять жизней.
Во время панорамного фото, следует замереть и ждать вспышку. В противном случае, может получится очень забавный кадр.
Фотограф сделал жуткую панораму, на котором Тауэрский мост "падает" с неба.
В лесу нашли новый вид оленей с длиннющим туловищем.
Панорамное фото в спальне не удалось.
Ранее OBOZREVATEL показывал:
15 оптических иллюзий, взломавших мозг пользователям сети.
10 странных фото, заставляющих усомниться в качестве своего зрения и протереть глаза. К некоторым кадрам нужно хорошо присмотреться, чтобы разобраться, что там на самом деле.
10+ иллюзий, которые заставят проверить зрение. В сети часто публикуют фотографии, которые вызывают много вопросов.