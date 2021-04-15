10 странных фото, которые заставляют усомниться в качестве своего зрения и протереть глаза
Оптические иллюзии всегда сбивают нас с толку и заставляют сомневаться в своем зрении. Наш мозг отказывается воспринимать некоторые фото, поскольку на них изображены не совсем привычные вещи.
OBOZREVATEL собрал фото, которые сначала кажутся очень странными. К некоторым кадрам надо хорошо присмотреться, чтобы разобраться, что же там на самом деле.
Прическа девушки соединилась с тропинкой.
Сначала кажется, что по ветке ползет гусеница, но на самом деле это птички.
Похоже, пес любит рыбачить.
Ведущая парит над песком? На самом деле, так падает тень от флага.
Конюх с головой жеребца.
Кот залез в пачку для корма.
Фигуристы выполняют сложную поддержку. Девушка оказалась у ягодиц партнера.
Фото лошадей сбивает с толку. Впервые посмотрев на него, не понятно, что два жеребца стоят в ряд.
Летающий олень попал в объектив фотографа.
Пес удачно замаскировался.
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