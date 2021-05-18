Как выглядели украинские свадьбы десятки лет назад. Архивные фото

Традиционная украинская свадьба – один из самых старых и сложных обрядов. Церемония бракосочетания и сегодня происходит по древним обычаям.

OBOZREVATEL собрал старинные фото украинских свадеб в разных уголках страны. Обряд очаровывает своим сказочным действом, в котором спрятан глубокий смысл.

Наряду невесты уделялось большое внимание, платье всегда было белого цвета с вышитыми элементами на груди.

Ярким элементом наряда была плахта (цветная юбка), гайтан (украшение на груди), венок с разноцветными лентами и фата из льна. Белую сорочку собственноручно вышивала невеста.

Жениху помогали одеваться мама и крестная. Он был в рубашке, ее также вышивала его будущая жена. Мужчина в свою очередь дарил ей льняное полотно, которым женщина после свадьбы покрывала голову.

Ранее бракосочетание состояло из четырех обязательных этапов: сватовство, помолвка, девичник и празднование свадьбы.

На сватовство парень с отцом, кумовьями и друзьями отправлялись к будущей невесте. В Украине, в отличие от других славянских народов, девушка могла отказать жениху.

День помолвки также проходил в доме невесты, хозяева накрывали стол и надевали лучшие вышиванки. Рушныки, рубашки и скатерть вышивала будущая невеста. Это было очередное доказательство того, что она является мастерицей и настоящей хозяйкой. Сейчас же сватовство, смотрины и помолвка слились в один день.

Перед свадьбой в доме невесты собирались подружки. Они расплетали девушке волосы, надевали венок и льняную сорочку. Девушки пели грустные песни, потому что дочь покидала родной дом.

В каждом регионе свадьба проходила по-разному, а в некоторых селах празднование могло продолжаться 5-7 дней. На современных церемониях сохранилось много традиций: выкуп и благословение родителей. Мало кто знает, что медовый месяц так назывался и раньше. Молодоженам дарили бочку меда, которым они угощали целый месяц своих гостей в доме.

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