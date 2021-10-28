Пробитое колесо, цветы и опоздание: почему свадьбы украинских звезд были на грани срыва

Звездам украинского шоу-бизнеса обычно характерно опаздывать на съемки и мероприятия из-за их плотного графика, однако некоторые из них пошли дальше и поставили под угрозу собственную свадьбу. Сейчас они вспоминают прошлые курьезы с улыбкой и ностальгируют по лучшему дню в их жизни.

Журналисты проекта Зірковий шлях пообщались с известными артистами и выяснили, почему их свадьба была на грани срыва. Оказалось, что сон, пробки и цветы способны разрушить многомесячную подготовку к церемонии (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость к концу).

Анастасия Приходько рассказала, что тщательно выбирала волшебное платье на свадьбу, но в самый ответственный день проспала. Молодожены ночевали за городом, поэтому дорога отнимала много времени. Вдобавок, когда пара уже выехала, у машины пробилось колесо. Из-за бешеной спешки у певицы даже не было времени переодеться, поэтому она расписывалась в спортивном костюме.

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Дмитрий Ступка и Полина Логунова слишком поздно выехали в ЗАГС и попали в киевские пробки. Ситуация была насколько сложной, что женщине пришлось успокаивать своего избранника, ведь он слишком сильно нервничал. К счастью, молодые люди успели на церемонию и успешно поженились.

Дзидзьо и Славия, недавно заявившие о разводе, вспомнили, что их свадьба могла не состояться. Невеста заставила гостей ждать, пока она собирала цветы и листья для того, чтобы украсить стол. Певица знала, что Дидзьо обожает лес и все, что там растет, поэтому хотела сделать торжество незабываемым.

Алина Гросу и Александр Комков, которые сейчас разведены, также опоздали на свадьбу на 4 часа. Чтобы церемония не сорвалась, маме певицы пришлось просить Павла Зиброва, чтобы тот расписал молодоженов.

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