'Кто я? Дерево любви или куст предательства?' Актриса дубляжа спародировала Ани Лорак, обеспокоенную 'фондом мести'

Актриса украинского дубляжа Екатерина Сергеева снова рассмешила украинцев пародией на певицу-предательницу Ани Лорак. В этот раз звезда предположила, как артистка могла бы отреагировать на атаку БПЛА по пригороду Москвы и столице России 30 мая, после которой в сети распространилось шутливое фото с наклейкой "фонд мести Ани Лорак".

Видео дня

Актриса дубляжа передала весь спектр эмоций певицы, помогающей РФ. Роликом Екатерина Сергеева поделилась в Instagram (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

По замыслу автора пародии Лорак жалуется на последствия шутки украинцев и проблемы с концертами в России.

"Я тихо донатила им на дроны, чтобы реабилитироваться, а они сделали мне такую подставу и на крыле написали "фонд мести Ани Лорак". Я в шоке. И оно летало по всей России, и все читали "фонд мести Ани Лорак". А я и по сей день не могу понять, какая у меня позиция. Кто я? Дерево любви, куст предательства или беспринципное перекати-поле? – сказала "Ани Лорак".

Уроженка Украины якобы пожаловалась, что ей не удалось усидеть ни на одном стуле, поэтому ее запланированные концерты в РФ отменили.

"Жаль, ведь концерты отменили в таких сказочных городах как Белгород, Шебекино и еще, забыла, как называется то место, где у мух дефекация? Вспомнила! Мухоср*нск", – пошутила украинка.

Напомним, что ранее она порадовала зрителей украиноязычной пародией на позорное интервью Ани Лорак российской пропагандистке Алене Блин. Оно так понравилось украинцам, что вторая часть под названием "Оправдание" не заставила себя ждать.

Как писал OBOZREVATEL, Ани Лорак дала свое первое интервью за период полномасштабной войны. Пропагандистской журналистке она рассказала, что не донатила и никогда не будет помогать ВСУ, ведь это "не заложено в ее природе". Певица мастерски делает вид, что не понимает, почему сограждане поливают ее грязью.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!