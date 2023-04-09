''Украина это замечательно, но деньги'': в сети переозвучили интервью Ани Лорак, у которой ''произошло то, что произошло''

Певица родом из Черновицкой области Ани Лорак дала позорное интервью российской пропагандистке Алене Жигаловой, в котором пыталась оправдаться и перед украинцами, и перед россиянами за более чем год своего молчания. На видео, переполненное порцией абсурдных и циничных высказываний предательницы, отреагировала актриса украинского дубляжа Екатерина Сергеева. Она переозвучила интервью Лорак, записав его украиноязычную юмористическую версию.

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Ролик уже стал вирусным в сети, рассмешив тысячи интернет-пользователей. Его Екатерина разместила на личной странице в Instagram (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Актриса создала видеоряд из кадров, на которых Лорак очень эмоционально рассказывает о событиях своей жизни за последний год. Екатерина наложила поверх видео свой дубляж с собственным текстом. Хотя, как подметили зрители, в полутораминутном ролике Екатерина сумела уместить всю суть ответов "голубки мира", которая на протяжении всего интервью называла войну – "произошло то, что произошло".

"То есть, я пропала на год? Я не пропала. Я целый год стучала камушком в стену. Блин, это такие ощущения! А потом я плакала и рыгала. Вот так. Потом я поняла, что нужно чем-то заниматься и вспомнила, что никому не нужна. И, боже, у меня началась истерика, а потом мне сделали несколько уколов и стало все хорошо. Но я также не могу назвать войну войной. Я и сегодня говорю "произошло то, что произошло". Я ведь женщина, я девочка. И когда произошло то, что произошло, это был шок", – произнесла "Лорак" словами Екатерины.

В конце она озвучила истинную причину, по которой остается в Москве, несмотря на "любовь" к Украине – деньги.

"Мне стали все писать, спрашивать меня, где я, что я. Короче, я обосралась от страха. Я начала бухать, потом такая – бе. Потом снова эти припадки, типа я украинка, как я могу. Я такая: "Украина это замечательно, но деньги!" Деньги для меня никогда, знаете, не пахли... и не пахнут", – резюмировала "Лорак".

Напомним, Ани Лорак дала свое первое интервью за период полномасштабной войны. Пропагандистской журналистке она рассказала, что не донатила и никогда не будет помогать ВСУ, ведь это "не заложено в ее природе". Певица искусно притворяется, что не понимает, почему сограждане поливают ее грязью.

Как писал OBOZREVATEL, ранее пародию на скандальное интервью предательницы записал украинский телеведущий Анатолий Анатолич. Он умело передал всю суть абсурдных и циничных ответов артистки.

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