''Оправдание'': актриса украинского дубляжа насмешила новой пародией на позорное интервью Ани Лорак. Видео

Актриса украинского дубляжа Екатерина Сергеева порадовала зрителей украиноязычной пародией на позорное интервью украинской певицы-предательницы Ани Лорак российской пропагандистке. Юмористическое видео стало настолько популярным, что Екатерина решила записать продолжение. Вторая часть получила название "Оправдание" и уже рассмешила тысячи интернет-пользователей.

Видео дня

В новой дубляжной пародии "Ани Лорак" голосом актрисы рассказала, как сложилась судьба ее "голодающей" команды и почему она занимается не музыкой, а курсами для женщин "Дива". Соответствующий ролик Сергеева разместила на личной странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Я хочу признаться, я не полностью раскрылась в первой части нашего интервью. И знаешь, была не до конца искренней. Поэтому сейчас как раскроюсь, Господи", – произносит "певица", после чего сильно зажмуривается и выпускает газы.

Дальше "Лорак" жалуется на то, что ее творчество больше никому не нужно, поэтому зарабатывать деньги она будет на инфоцыганстве.

"И поскольку как певица я особо никому не нужна, а жить-то надо... Совсем задница с песнями. Это полный трындец. Сначала COVID, потом это, а я же девочка из интернета, я только внешне такой ангелочек. Поэтому я сказала себе: "Эй, шалава, придумывай что-то, потому что снова будешь голодная". Так что я решила открыть курсы саморазвития. Отмечу, это будет мир, в котором я снова буду дивой. А люди... ну там чему-то будут учиться, покупать разные пакеты – чем дороже, тем лучше, тем ты ближе к диве", – спародировала актриса ответ Лорак.

В финале "певица" вспомнила о своей команде, которая из-за предательской позиции артистки и ее желания усидеть на двух стульях также осталась без заработка.

"Даже когда случилось то, что случилось, и ко мне пришел мой коллектив и сказал: "Ну, нам нечего есть, концертов нет, работы нет". Я им ответила: "Медитируйте, танцуйте, езжайте на ретриты. Пооойте!" Ну почему все всё время о деньгах?" – огорченно произнесла "Лорак".

"И что они?" – поинтересовалась "ведущая", которую также переозвучила украинка.

"Сдохли", – лаконично ответила "Лорак".

Напомним, Ани Лорак дала свое первое интервью за период полномасштабной войны. Пропагандистской журналистке она рассказала, что не донатила и никогда не будет помогать ВСУ, ведь это "не заложено в ее природе". Певица искусно притворяется, что не понимает, почему сограждане поливают ее грязью.

Как писал OBOZREVATEL, ранее пародию на скандальное интервью предательницы записал украинский телеведущий Анатолий Анатолич. Он умело передал всю суть абсурдных и циничных ответов артистки.

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