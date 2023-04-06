''Стала заложницей ситуации'': Лорак в слезах пожаловалась на ненависть украинцев и назвала причину переезда в РФ

Украинская певица Ани Лорак еще раз четко дала понять, что ей равнодушна судьба родной страны. Предательницу не сильно заботит организованный Путиным геноцид украинцев. Она призналась, что не донатила и никогда не будет помогать ВСУ, ведь это "не заложено в ее природе". Каролина искусно притворяется, что не понимает, почему сограждане поливают ее грязью.

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Об этом скандальная исполнительница рассказала российской журналистке Алене Жигаловой на ее YouTube-канале. Куек (настоящая фамилия Лорак) даже удалось выдавить слезы при упоминании о "неблагодарном" отношении украинцев к ней после того, как она представляла нашу страну на песенном конкурсе Евровидение и заняла второе место (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Путинистка отметила, она считает себя украинской певицей и ей больно читать новостные ресурсы, которые пишут, что ее хотят лишить званий в Украине. По ее словам, она оказалась "посреди двух огней" и с началом войны не понимала, что делать дальше. Именно поэтому вокалистка взяла перерыв и на год пропала из инфопространства.

"Конечно, больно. Конечно, мне это неприятно. Неприятно, потому что Украина – в моей душе. Я родилась там. И это ранит меня – такое отношение. Но все равно есть хорошие люди. Я, как ребенок, верю в добро, что оно победит. Я сейчас расплачусь. Это невыносимо понимать, что это все родные люди. Как? Я не могу этого понять! Когда твое родное, это же родное, когда столько ненависти", – в слезах выдала Каролина.

Она также призналась, что ей пришлось переехать в Россию из-за притеснений на родной земле. Концерты певицы специально срывали, и она не чувствовала любви и поддержки от соотечественников. Лорак подчеркнула – россияне смогли подарить ей чувство того, что она нужна именно тут. Предательница не скрывает – она с большим трепетом относится к Киркорову и даже называет его своим братом.

"В стране (в Украине. – Ред.) я уже завоевала все что возможно. Ты уже лучший певец, народный артист, любимец – и надо развиваться, идти дальше. Но так совпало, что в тот момент произошли политические действия, и я стала заложницей этой ситуации. Мне дали понять, что я должна сделать выбор. Я не могла продолжать карьеру в Украине. Концерты отменяли, и об этом все знают. Я была вынуждена уехать", – резюмировала певица.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Анатолий Анатолич эмоционально отреагировал на заявление Ани Лорак о ВСУ. Радиоведущий подчеркнул, ей не стоит возвращаться в Украину, ведь ее тут никто не ждет. Чтобы узнать все подробности – переходите по ссылке.

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