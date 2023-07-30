Знаменитая украинская фехтовальщица Ольга Харлан победно стартовала на чемпионате мира в Милане, победив россиянку Анну Смирнову, после чего отказалась пожимать ей руку. У представительницы страны-террористки это вызвало настоящую истерику: она отказалась покидать дорожку и потребовала дисквалифицировать украинку, что в последствии и произошло. Известный украинский комик и пародист Юрий Великий пофантазировал, как бы спортсменка из РФ давала интервью после своего фатального проигрыша и позорного поступка.

Видео дня

Юморист представил, что Смирнова пришла на программу к известному кремлевскому шуту и любителю поплакать Борису Корчевникову. Пародию на их общение Великий разместил на своем YouTube-канале (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Смирнова" пришла на интервью к "Корчевникову" (или как он сам представился "Никчемников") в серой меховой шапке. Фото фехтовальщицы в этом головном уборе разлетелось по соцсетям. На нем россиянка позирует со своим братом-военным, то есть оккупантом, которым она, очевидно, очень гордится. Это, к слову, не позволяет назвать спортсменку "нейтральной", как того требует регламент соревнований.

Интервью началось со слез "Смирновой". Она пожаловалась, что "просто хотела пожать руки, а об нее просто вытерли ноги".

Великий в образе барнаульской фехтовальщицы рассказал, что не знает, почему Харлан отказалась жать руку сопернице из страны-террористки.

"Не уверена, что это из-за того, что я россиянка. На чемпионате я ведь выступала под нейтральным флагом. Получается, я представляла Нейтралию или Нейтральскую народную республику. Я особо не вникала. Короче, все говорят, что мы спортсмены из Нейтрашки", – поделилась "саблистка".

"Корчевников" или же "Никчемников", что ему больше подходит, заметил, что Смирнова в бою с Харлан "отрицательно победила" со счетом 15:7, то есть "украинка натыкала россиянке в два раза больше".

"Смирнова" оправдалась: "Конечно, я ей поддавалась. Но проблема заключалась в другом. Я ведь фехтовала саблей отечественного производства, которую специально для меня недавно разконсервировали. А у нее была сабля НАТОвского образца, а она, как вы понимаете, более высокоточная. Ну и плюс там наконечники из обедненного урана. Но и это не все. В какой-то момент поединка я поняла, что все судьи куплены. И только после того, как украинку дисквалифицировали, я поняла, что все они были куплены нами".

"Смирнова" со слезами на глазах выдала, что Харлан не хотела пожимать ей руку, но "хотела пожать горло". А "пропагандист" расхвалил "саблистку" за то, как она "талантливо и блестяще" целых 50 минут после проигрыша просто сидела на стуле, ожидая дисквалификации соперницы.

"То, что вы сделали, это так по-русски. Вы знаете, как гласит наша спортивная мудрость: главное не победа, главное наср*ать кому-то в тарелку. И у вас это чудесно получилось", – выдал "интервьюер".

Как сообщал OBOZREVATEL, российская телеведущая Ольга Скабеева устроила истерику в эфире своей передачи "60 минут" после случившегося на чемпионате мира по фехтованию в Милане. Пропагандистка заявила, что "на кадрах видно, как русская девушка подходит, протягивает руку, а украинка выставляет в ее сторону шпагу и не дает подойти.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!