Люди забавно пытались спастись от непогоды. 10 курьезных фото

Даже во время сильного ливня или снегопада люди умеют находить плюсы и развлекаться. Кому-то пришлось отправиться на розыскную операцию после вьюги, чтобы найти свою машину, а кто-то пытался съесть замороженную вермишель, когда на дворе было -50 градусов.

OBOZREVATEL собрал фото непогоды, которая раскрасила будни пользователей сети яркими красками.

Мужчина решил покреативить и слепил чудовище из снега, а потом нашел удачный ракурс и сфотографировал его, будто тот "жует" авто.

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Этот зонт не спас от сильного дождя во время шквального ветра.

На рынке за полярным кругом нет холодильников, но всегда есть свежая и замороженная рыба. Там на улице температура не поднимается выше -30 градусов.

В Нью-Йорке в этом году было масштабное наводнение. Пользователь Facebook Эйлен пыталась убрать литры воды шваброй.

Уборка снега стала более интересной, когда на дворе появилась скульптура женских ног.

В Кейптауне водители привыкли к океанскому бризу.

Из сугроба слепили автомобиль с миньонами. Таким образом, на улице вместо снежных бугров появилось забавное украшение.

В горах зимой бывает настолько холодно, что замерзает все вокруг и даже еда.

Серферы соскучились за морем, поэтому решили встать на доску во время мороза.

Во время наводнения большинство людей как можно быстрее выбираются на крышу, но некоторые вместо этого спасают ценные вещи и не боятся намочить штаны.

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