Люди забавно пытались спастись от непогоды. 10 курьезных фото

Яна Сончковская
Приколы
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Забавные фото стали популярными в сети

Даже во время сильного ливня или снегопада люди умеют находить плюсы и развлекаться. Кому-то пришлось отправиться на розыскную операцию после вьюги, чтобы найти свою машину, а кто-то пытался съесть замороженную вермишель, когда на дворе было -50 градусов.

OBOZREVATEL собрал фото непогоды, которая раскрасила будни пользователей сети яркими красками.

Мужчина решил покреативить и слепил чудовище из снега, а потом нашел удачный ракурс и сфотографировал его, будто тот "жует" авто.

Динозавр съел автомобиль.
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Этот зонт не спас от сильного дождя во время шквального ветра.

Зонт сломался и улетел.

На рынке за полярным кругом нет холодильников, но всегда есть свежая и замороженная рыба. Там на улице температура не поднимается выше -30 градусов.

На рынке не требуется холодильник.

В Нью-Йорке в этом году было масштабное наводнение. Пользователь Facebook Эйлен пыталась убрать литры воды шваброй.

Шваброй вымачивают последствия потопа.

Уборка снега стала более интересной, когда на дворе появилась скульптура женских ног.

Смастерили женские ноги из снега.

В Кейптауне водители привыкли к океанскому бризу.

Обычные волны в Кайптауне.

Из сугроба слепили автомобиль с миньонами. Таким образом, на улице вместо снежных бугров появилось забавное украшение.

Сугробы выглядят привлекательнее.

В горах зимой бывает настолько холодно, что замерзает все вокруг и даже еда.

На горнолыжном курорте все замерзает.

Серферы соскучились за морем, поэтому решили встать на доску во время мороза.

Серферы плавали во время мороза.

Во время наводнения большинство людей как можно быстрее выбираются на крышу, но некоторые вместо этого спасают ценные вещи и не боятся намочить штаны.

Мужчина спасает компьютер.

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