12 домашних животных, которые удивили своих хозяев забавной реакцией на ласку. Фото

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Приколы
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Хозяева поцеловали животных

Домашние питомцы обычно первыми проявляют внимание к своим хозяевам, они любят обниматься и ласкаться. Пользователи TikTok засняли реакцию кошек, собак и даже крокодилов на знаки внимания со стороны хозяев.

Домашние любимцы выглядят растерянными и отвечают взаимностью, но некоторые разозлились не на шутку. OBOZREVATEL собрал самые забавные фотографии.

Мужчина попытался приласкать своего кота, но пушистик чуть не разодрал ему лицо.

Кот не в настроении.
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Любезный пес ответил на поцелуи взаимностью.

Пес поцеловал хозяина.

Щенок удивился, когда девушка его поцеловала.

Маленький пес удивился.

Смельчак показал реакцию крокодила на поцелуи.

Смелый хозяин поцеловал крокодила.

Огромный пес также любит обниматься.

Ротвейлер прижался к девушке.

Бойцовский пес обожает валяться в кровати с хозяевами.

Бойцовский пес любит целоваться.

Милая кошечка обрадовалась поцелуям.

Кошка поцеловала девушку.

Мужчина уже десятки лет живет рядом с верным другом.

Дедушка поцеловал старого друга.

Кот проводит время рядом с хозяином за компьютером.

Хозяин поцеловал любимца.

Котик напал на мужчину, защищая свое личное пространство.

Кот укусил хозяина.

Любимец не ожидал от девушки таких нежностей.

Пес улыбнулся.

Любимица обожает проводить время в объятиях.

Собачка любит ласкаться.

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