12 домашних животных, которые удивили своих хозяев забавной реакцией на ласку. Фото

Домашние питомцы обычно первыми проявляют внимание к своим хозяевам, они любят обниматься и ласкаться. Пользователи TikTok засняли реакцию кошек, собак и даже крокодилов на знаки внимания со стороны хозяев.

Домашние любимцы выглядят растерянными и отвечают взаимностью, но некоторые разозлились не на шутку. OBOZREVATEL собрал самые забавные фотографии.

Мужчина попытался приласкать своего кота, но пушистик чуть не разодрал ему лицо.

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Любезный пес ответил на поцелуи взаимностью.

Щенок удивился, когда девушка его поцеловала.

Смельчак показал реакцию крокодила на поцелуи.

Огромный пес также любит обниматься.

Бойцовский пес обожает валяться в кровати с хозяевами.

Милая кошечка обрадовалась поцелуям.

Мужчина уже десятки лет живет рядом с верным другом.

Кот проводит время рядом с хозяином за компьютером.

Котик напал на мужчину, защищая свое личное пространство.

Любимец не ожидал от девушки таких нежностей.

Любимица обожает проводить время в объятиях.

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