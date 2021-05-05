15 потрясающих стрижек собак, после которых хозяева не узнали своих любимцев
Опытные специалисты по уходу за домашними животными могут сделать из любого питомца королевского пса и показать, что за комками шерсти скрывается милое и хрупкое животное.
OBOZREVATEL собрал 15 фотографий собак до и после посещения салона красоты, которые опубликовали пользователи сети Reddit.
Пес превратился в обаятельного и сказочного питомца.
Грумер состриг большую часть шерсти и собака сразу похудела.
Любимца не стригли всю зиму, а после стрижки он стал похож на миленького песика.
За кудрявой шерстью очень трудно ухаживать.
Хозяин не узнал собачку.
Йоркширский терьер готовится выйти на показ мод.
Обаяшка-йорк впервые посетил салон красоты для собак.
Грумеры несколько часов работали над новым образом собачки.
Немного усилий – и из клубка шерсти появилась настоящая принцесса.
Пес несколько лет жил на улице, а парикмахеры решили поправить его прическу.
Пушистый любимец завоевал тысячи сердец в соцсетях.
Собака с прической и без – разные животные.
Несколько лет собаку не стригли – его шерсть весила больше, чем тело.
Грумер не просто изменил форму прически, но и осветлил цвет шерсти.
Под комками шерсти прятался милый маленький песик.
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