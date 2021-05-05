15 потрясающих стрижек собак, после которых хозяева не узнали своих любимцев

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Шоу
4 минуты
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Волшебные перевоплощения пушистых любимцев, которые стали похожи на королевских животных

Опытные специалисты по уходу за домашними животными могут сделать из любого питомца королевского пса и показать, что за комками шерсти скрывается милое и хрупкое животное.

OBOZREVATEL собрал 15 фотографий собак до и после посещения салона красоты, которые опубликовали пользователи сети Reddit.

Пес превратился в обаятельного и сказочного питомца.

Хозяева не узнали любимца.

Грумер состриг большую часть шерсти и собака сразу похудела.

Пес немного похудел.

Любимца не стригли всю зиму, а после стрижки он стал похож на миленького песика.

Пес с чупакабры превратился в обаятельного ши-тцу.

За кудрявой шерстью очень трудно ухаживать.

Растрепанный озорник против милого принца.

Хозяин не узнал собачку.

Пес подстригся впервые в жизни.

Йоркширский терьер готовится выйти на показ мод.

Лео до и после груминга.

Обаяшка-йорк впервые посетил салон красоты для собак.

Лохматый пес превратился в настоящего красавца.

Грумеры несколько часов работали над новым образом собачки.

Кажется, справа ненастоящий пес.

Немного усилий – и из клубка шерсти появилась настоящая принцесса.

Комок шерсти превратился в маленькую принцессу.

Пес несколько лет жил на улице, а парикмахеры решили поправить его прическу.

Грумер потратил на стрижку 5 часов.

Пушистый любимец завоевал тысячи сердец в соцсетях.

Снупи влюбляет своей прической.

Собака с прической и без – разные животные.

Кажется, что это совсем другой пес.

Несколько лет собаку не стригли – его шерсть весила больше, чем тело.

Пес с шерстью потерял половину веса.

Грумер не просто изменил форму прически, но и осветлил цвет шерсти.

Очаровательной блондинке осветлили окрас после стрижки.

Под комками шерсти прятался милый маленький песик.

Дворовый пес изменил облик.

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