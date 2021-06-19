13 смешных фото котов, которых сняли в неудачный момент
Многие люди думают, что коты – это милые и добрые животные, которые готовы веселиться и ластиться круглосуточно. Однако, пушистики часто удивляют своим дерзким видом мордочки.
OBOZREVATEL собрал забавные фото котиков, которые были не в настроении. Хозяева сфотографировали воспитанников в ненужный момент.
Любимец попал в кадр, когда чистил лапки и делал маникюр.
Кот ненавидит дождь и показывает это своим видом.
Коты – главные вредители комнатных растений.
Любимец днем засыпает на ходу, а ночью балуется.
Хозяину показалось, что кот готовится нападать.
Кот залез на шкаф и напугал хозяев.
Кот на домашнем аресте, ведь он плохо ведет себя на улице.
Рыжий котик корчит удивленную мордочку.
Хозяева попросили любимца сказать "сыр" на камеру.
Кот заметил, что в холодильнике появилась свеженькая курица.
Кот обладает не очень привлекательной улыбкой.
Котик обожает отдыхать на свежем воздухе.
Кажется, пушистик хочет чихнуть.
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