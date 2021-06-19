13 смешных фото котов, которых сняли в неудачный момент

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Приколы
3 минуты
4,0 т.
Коты смешно позируют на камеру

Многие люди думают, что коты – это милые и добрые животные, которые готовы веселиться и ластиться круглосуточно. Однако, пушистики часто удивляют своим дерзким видом мордочки.

OBOZREVATEL собрал забавные фото котиков, которые были не в настроении. Хозяева сфотографировали воспитанников в ненужный момент.

Любимец попал в кадр, когда чистил лапки и делал маникюр.

Кот умывается после еды.

Кот ненавидит дождь и показывает это своим видом.

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Котик не в настроении.

Коты – главные вредители комнатных растений.

Кот-веган ест листья вазона.

Любимец днем засыпает на ходу, а ночью балуется.

Кот хочет спать утром.

Хозяину показалось, что кот готовится нападать.

Любимец похож на чертика.

Кот залез на шкаф и напугал хозяев.

Кот забрался на полку.

Кот на домашнем аресте, ведь он плохо ведет себя на улице.

Пушистик просится на улицу.

Рыжий котик корчит удивленную мордочку.

Кот сегодня не в настроении.

Хозяева попросили любимца сказать "сыр" на камеру.

Любимец пытается улыбаться.

Кот заметил, что в холодильнике появилась свеженькая курица.

Кот требует еду.

Кот обладает не очень привлекательной улыбкой.

Хозяйка сфотографировала кота, когда тот зевал.

Котик обожает отдыхать на свежем воздухе.

Кот лежит на кресле.

Кажется, пушистик хочет чихнуть.

Кот встал не с той лапы.

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