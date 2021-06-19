13 смешных фото котов, которых сняли в неудачный момент

Многие люди думают, что коты – это милые и добрые животные, которые готовы веселиться и ластиться круглосуточно. Однако, пушистики часто удивляют своим дерзким видом мордочки.

OBOZREVATEL собрал забавные фото котиков, которые были не в настроении. Хозяева сфотографировали воспитанников в ненужный момент.

Любимец попал в кадр, когда чистил лапки и делал маникюр.

Кот ненавидит дождь и показывает это своим видом.

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Коты – главные вредители комнатных растений.

Любимец днем засыпает на ходу, а ночью балуется.

Хозяину показалось, что кот готовится нападать.

Кот залез на шкаф и напугал хозяев.

Кот на домашнем аресте, ведь он плохо ведет себя на улице.

Рыжий котик корчит удивленную мордочку.

Хозяева попросили любимца сказать "сыр" на камеру.

Кот заметил, что в холодильнике появилась свеженькая курица.

Кот обладает не очень привлекательной улыбкой.

Котик обожает отдыхать на свежем воздухе.

Кажется, пушистик хочет чихнуть.

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